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سياسة

الكوعان بدلا من اليدين.. طريقة سلام جديدة من وزير الصحة العماني

وزير الصحة العماني أحمد السعيدي وهو يصافح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري بكوع اليد
وزير الصحة العماني أحمد السعيدي وهو يصافح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري بكوع اليد
8/3/2020

تداول ناشطون عمانيون صورة لوزير الصحة العماني أحمد السعيدي وهو يصافح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري بكوع اليد.

وذلك في إطار الخطوات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعلق العماني سلطان المحروقي بالقول: "حركة السلام الصحية بالكوع، معالي وزير الصحة يطبقها كنموذج".

وفي وقت سابق علقت الهيئة العامة للطيران العماني الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة ومصر اعتبارا من الأحد ولمدة شهر.

كما قررت السلطات العمانية فرض شهادة فحص طبي مسبق على المقيمين في السلطنة والقادمين من مصر، مع فرض الحجر الصحي على القادمين من مصر.

المصدر : الجزيرة مباشر
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