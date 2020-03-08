الكوعان بدلا من اليدين.. طريقة سلام جديدة من وزير الصحة العماني

تداول ناشطون عمانيون صورة لوزير الصحة العماني أحمد السعيدي وهو يصافح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري بكوع اليد.

وذلك في إطار الخطوات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

حركة السلام الصحية بالكوع

معالي وزير الصحة يطبقها كنموذج pic.twitter.com/QaZnNOqmej — Sultan AL Mahrouqi (@sultan8822) March 8, 2020

وعلق العماني سلطان المحروقي بالقول: "حركة السلام الصحية بالكوع، معالي وزير الصحة يطبقها كنموذج".

#وزير_الصحة بعد الاجتماع الطارئ: يوم تسلم لا تقول خشمك.. قول كوعك 😅 pic.twitter.com/6UAhCj7eiU — بنت محمد (@khm990) March 8, 2020

وفي وقت سابق علقت الهيئة العامة للطيران العماني الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة ومصر اعتبارا من الأحد ولمدة شهر.

كما قررت السلطات العمانية فرض شهادة فحص طبي مسبق على المقيمين في السلطنة والقادمين من مصر، مع فرض الحجر الصحي على القادمين من مصر.