البث الحي
سياسة|السعودية

السعودية تبدأ محاكمة فلسطينيين وأردنيين بتهمة الانتماء لحماس

محمد صالح الخضري (وسط) ممثل حركة حماس في السعودية منذ نحو عقدين
محمد صالح الخضري (وسط) ممثل حركة حماس في السعودية منذ نحو عقدين
8/3/2020

قالت عائلة فلسطينية إن المحكمة الجزائية بالسعودية بدأت الأحد جلسات محاكمة اثنين من أفرادها وعدد آخر من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي".

ونقلت وكالة الأناضول عن عبد الماجد الخضري، الذي يقيم في قطاع غزة، إن شقيقه محمد، 81 عاما، وهو قيادي في حركة حماس، ونجله الأكبر "هاني"، عرضا على المحكمة الجزائية في أول جلسة منذ اعتقالهما في أبريل/ نيسان 2019.

وأضاف الخضري أن المحكمة عرضت "لائحة اتهام تضم تهمتين وهما: الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال".

وبين الخضري أن الأنباء التي وصلته تفيد بمحاكمة عشرات آخرين من الفلسطينيين والأردنيين.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة ثانية جلساتها، وفق الخضري، في بداية شهر مايو/ أيار المقبل.

والسبت، قال حساب "معتقلي الرأي" على موقع تويتر إن "محكمة الإرهاب الجزائية المتخصصة تعقد صباح الأحد جلسة محاكمة لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين".

وقال الحساب إن المعتقلين يواجهون "تهماً تتعلق بتحويل أموال بطريقة غير شرعية وإنشاء منظمات غير مرخصة".

وأعلنت حركة حماس في سبتمبر/أيلول الماضي اعتقال محمد الخضري ونجله هاني. وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

وقال بيان للمرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف في سبتمبر/ أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا من بينهم الخضري ونجله.

المصدر : الأناضول
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)