السعودية تبدأ محاكمة فلسطينيين وأردنيين بتهمة الانتماء لحماس

قالت عائلة فلسطينية إن المحكمة الجزائية بالسعودية بدأت الأحد جلسات محاكمة اثنين من أفرادها وعدد آخر من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين بتهمة "الانتماء لتنظيم إرهابي".

ونقلت وكالة الأناضول عن عبد الماجد الخضري، الذي يقيم في قطاع غزة، إن شقيقه محمد، 81 عاما، وهو قيادي في حركة حماس، ونجله الأكبر "هاني"، عرضا على المحكمة الجزائية في أول جلسة منذ اعتقالهما في أبريل/ نيسان 2019.

وأضاف الخضري أن المحكمة عرضت "لائحة اتهام تضم تهمتين وهما: الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال".

وبين الخضري أن الأنباء التي وصلته تفيد بمحاكمة عشرات آخرين من الفلسطينيين والأردنيين.

ومن المقرر أن تعقد المحكمة ثانية جلساتها، وفق الخضري، في بداية شهر مايو/ أيار المقبل.

والسبت، قال حساب "معتقلي الرأي" على موقع تويتر إن "محكمة الإرهاب الجزائية المتخصصة تعقد صباح الأحد جلسة محاكمة لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين".

وقال الحساب إن المعتقلين يواجهون "تهماً تتعلق بتحويل أموال بطريقة غير شرعية وإنشاء منظمات غير مرخصة".

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تعقد محكمة الإرهاب – الجزائية المتخصصة – صباح يوم غد الأحد 8 مارس جلسة محاكمة لعدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين حيث يواجهون تهماً جائرة تتعلق بـ "تحويل أموال بطريقة غير شرعية وإنشاء منظمات غير مرخصة". pic.twitter.com/TJ4zl5eOpH — معتقلي الرأي (@m3takl) March 7, 2020

وأعلنت حركة حماس في سبتمبر/أيلول الماضي اعتقال محمد الخضري ونجله هاني. وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت أن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.

وقال بيان للمرصد الأورمتوسطي لحقوق الإنسان ومقره جنيف في سبتمبر/ أيلول 2019، إن السعودية تخفي قسريا 60 فلسطينيا من بينهم الخضري ونجله.