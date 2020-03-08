استطلاع للجيش الإسرائيلي عن لقاح بشأن فيروس كورونا.. هكذا رد المغردون

قال الجيش الإسرائيلي وصفحة "إسرائيل بالعربية" على تويتر، إن "أغلبية عربية ساحقة ترحب بلقاح إسرائيلي إذا تم تطويره ضد فيروس كورونا لإنقاذ الحياة".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر تويتر، إن "أكثر من مائة دولة في العالم دخل إلى شعوبها فيروس كورونا واتضح أن الفيروس لا يأبه لجواز سفر وحدود مغلقة".

نتائج الاستطلاع تتحدث بنفسها: أغلبية عربية ساحقة ترحب بلقاح اسرائيلي لو تم تطويره ضد #فيروس_كورونا لإنقاذ الحياة. فأكثر من ١٠٠ دولة في #العالم دخل الى شعوبها #فيروس_كورونا واتضح ان الفيروس لا يأبه لجواز سفر وحدود مغلقة ولذلك الحل سيكون بتضامن وتكاتف الجميع. ما رأيكم؟ pic.twitter.com/DbKCGm3boz — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 7, 2020

وكان أدرعي نشر تغريدة الاستطلاع قبل يومين طرح فيها تساؤلًا قال فيه "لو تم تطوير لقاح هو الأول من نوعه لفيروس كورونا في إسرائيل، وكان الدواء الوحيد من نوعه في العالم لوباء كورونا.. هل ستستخدمونه؟"

وشارك في التصويت 5374 شخصًا، وكانت النتيجة 57% قالوا نعم و43% قالوا لا، وفق الإحصائية التي نشرها أدرعي.

شو رأيكم؟ لو تم تطوير لقاح اول من نوعه لفيروس كورونا في إسرائيل، وكان الدواء الوحيد من نوعه في العالم لوباء #كورونا

هل ستستخدمونه؟ — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 6, 2020

وكان حساب "إسرائيل بالعربية" التابع للخارجية الإسرائيلية، نشر بالتوازي، تغريدة على تويتر قال فيها إن استطلاع أجرته يشير إلى أن "أكثر من 61٪ من المستطلعة آراؤهم مستعدون لاستخدام لقاح إسرائيلي ضد فيروس كورونا لإنقاذ الحياة".

وأضاف أن "علماء إسرائيليين يعملون الآن على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا".

أغلبية عربية ترحب بلقاح اسرائيلي ضد الكورونا لإنقاذ الحياة..

يشير استطلاع اجريناه الى أن أكثر من ٦١٪ من المستطلعة آراؤهم مستعدون لاستخدام لقاح اسرائيلي ضد فيروس كورونا لانقاذ الحياة. يذكر أن علماء إسرائيليين يعملون الآن على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا. pic.twitter.com/HYlssWoUPk — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) March 6, 2020

وجاءت ردود الفعل متباينة من قبل المغردين، فمنهم من سخر ورد عليه باستطلاع آخر بشأن العنوسة في إسرائيل، ومنهم من رفض المقترح بشكل قاطع، ومنهم من وافق بسخرية وبعضهم وافق عن قناعة، ومنهم من وصف إسرائيل بـ"الفيروس" الذي أصاب الوطن العربي، وأنها "أشد فتكًا" من كورونا.

كما رد آخرون بالقول "هل إنقاذ البشرية يحتاج إلى رأي أو مشورة؟!"، وطالب البعض بتطوير لقاحات أخرى قبل كورنا تتعلق بـ"قتل الأبرياء في فلسطين والجبن والهروب على جبهات القتال".

https://twitter.com/BOmirsalZAYED/status/1235822686367920130?ref_src=twsrc%5Etfw

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 25 حالة.

وتستمر أعداد المصابين وحالات الوفاة بسبب فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في الارتفاع بمناطق عدة من العالم، حيث أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف شخص في 100 دولة وإقليم حول العالم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا.

وأدى انتشار المرض إلى تعليق العمرة ورحلات جوية وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية في عدة بلدان، كما بات نحو 300 مليون تلميذ عبر العالم محرومين من الذهاب إلى المدارس لأسابيع.

https://twitter.com/rp3Hn7IRMAE53NM/status/1236315811834404865?ref_src=twsrc%5Etfw

العالم زاخر بالعباقرة والمفكرين وهؤلاء هم من ننتظر منهم الافكار والابتكارات . ودويلة صهيون رغم الدعم الدولي لها ورغم رؤوس الاموال هي ليست بافضل حال من الكثير من دول العالم الثالث . فلا تغتروا كثيرا بانفسكم . اوصانا ديننا بان نعرف عدونا لذا نحن نعرفكم جيدا . — خليـل حمـد عمـران (@Ahn3465) March 6, 2020

ههههههههه… عادي على فكرة…

مانتو خدتوا مننا كل حاجة (ارض. شعب. تاريخ)

ايه المشكلة لما ناخد منكوا حاجة. بس انتوا اعملوه الأول — هوانا بحري (@hawanabhry) March 7, 2020

لازم تفهموا اننا نكره اسرائيل لاحتلالها ارض الفلسطينيين ومعاملاتهم الغير آلانسانية متى انتهى هذا انتهى الكراهية. — صالح ابوامجد (@salehalgaof) March 6, 2020

انتم اشد واخطر من كورونا — الله حسبي (@alwathg5090) March 6, 2020

طبيعي انكم تطورو اللقاح مثل ما طورتو المرض — Hussein Ju (@binh_hasan) March 8, 2020

اه نستخدمه عشان نعيش ونعلقكم من رجليكم 😂 — ابراهيم الشتيوي (@ELShetawi) March 6, 2020

ولماذا تقومون بالاستطلاعات هل انتم واثقون من انتاج مصل مضاد للفايروس ام مجرد تأملآت وفرضيات لو لو اننا لاتنفع لو.. نريد نتيحه ملموسه عند اذن سوف تصعق بنتائج الاستطلاع الايجابيه اما قبل انتاجه وتبحث عن تأييد واستطلاع فانكم بالتأكيد تبحثون عن التطبيع معكم والتآلف — حبزبوز بغداد (@ABUTALI50581850) March 7, 2020

ميسو افيخاي وهل انقاذ البشرية تحتاج للاراء والمشورة 🧐 — سحابة خير 🇮🇶 (@noosamoo) March 6, 2020

فكره الاستطلاع نفسها والسؤال بتقول انكم عارفين انكم غير مرحب بكم واي فكره هتطرحوها هتبقي زي فكره خط بارليف المنيع 😂😂😂 — FATMA🏠 (@Fatomy_111) March 7, 2020