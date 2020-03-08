إسرائيل تغلق حدودها مع مصر بسبب فيروس كورونا

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن إسرائيل ستغلق حدودها مع مصر اعتبارا من الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد بسبب فيروس كورونا.

وأضافت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أنه تم إخطار شركات السياحة التي تنقل السائحين الإسرائيليين إلى الحدود الجنوبية للبلاد بهذا الإجراء الجديد.

وأعلنت السلطات الإسرائيلية فرض الحجر الصحي والعزلة لأسبوعين على القادمين من مصر.

ويخضع نحو 100 مواطن إسرائيلي للحجر الصحي حاليا بسبب تفشي الفيروس، حسب المصدر نفسه.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس السبت، عن 4 إصابات جديدة ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 25.

وأمس السبت، أعلنت وزارة الصحة المصرية تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن مركب سياحي جنوبي البلاد، ليرتفع عدد المصابين إلى 48 حالة.