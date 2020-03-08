أسوشيتد برس: اعتقال الأمراء في السعودية رسالة تحذير من ابن سلمان

قال مصدران مقربان من العائلة الحاكمة السعودية لوكالة أسوشيتد برس، إن اعتقال الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف يرجع إلى عدم دعمهما لولي العهد محمد بن سلمان.

وتأتي اعتقالات الجمعة لشقيق الملك سلمان الأصغر، الأمير أحمد بن عبد العزيز، وولي العهد السابق وابن أخ الملك، الأمير محمد بن نايف، بعد تراكم عدد من المواقف التي أزعجت القيادة، بحسب مصدر مطلع.

وتولى الأميران في السابق منصب وزير الداخلية المسؤول عن حفظ ومراقبة الأمن الداخلي بالمملكة.

وقال مصدر مقرب من الديوان الملكي إن تلك الخطوة مثلت مفاجأة كبيرة، لأنه من المعروف أن الأمير محمد بن نايف خاضع بالفعل للمراقبة المشددة منذ أن عزله الملك سلمان من ولاية العهد منتصف عام 2017.

أما الأمير أحمد، فكانت له آراء غير مؤيدة لولي العهد محمد بن سلمان وكان واحدا من مجموعة قليلة من الأمراء الذين امتنعوا عن مبايعته عندما نحى الأمير الشاب جانبا أمراء أكبر منه سنا ليتقدمهم جميعا لمنصب ولي العهد.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد أوردت خبر الاعتقال نقلا عن مصادر موالية للديوان الملكي، والتي ذكرت أن الأميرين كانا يخططان لانقلاب بالقصر يمنع وصول ولي العهد إلى منصب الملك. وبعدها قالت الصحيفة نفسها إن حملة الاعتقالات توسعت لتشمل عشرات من مسؤولي وزارة الداخلية وضباط جيش كبار وآخرين مشتبه بتورطهم في محاولة الانقلاب.

ونفى المصدران وجود أي خطط لدى الأميرين لتنفيذ انقلاب على ابن سلمان.

وأضاف أحدهما أن الاعتقالات تمثل رسالة لجميع أفراد العائلة المالكة الذين يشعرون بالظلم بأن عليهم الكف عن التذمر والانصياع للأوامر، فإذا كان الأمير أحمد بن عبد العزيز قد اعتقل، فإنه من الممكن اعتقال أي شخص آخر، لأن بقية أفراد العائلة الحاكمة المتذمرين من قبضة ولي العهد يرون الأمير أحمد كبيرا لهم.

وحتى الآن لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات السعودية على الاعتقالات.

ونقلت أسوشيتد برس عن مصدر قوله إن الأمير أحمد بن عبد العزيز عبّر لدوائر ضيقة محيطة به عن استيائه من قرار إغلاق الحرمين الشريفين، بحجة التخوف من تفشي فيروس كورونا.

وقالت مصادر خاصة للجزيرة إن السلطات قامت خلال اليومين الماضيين بحملة اعتقالات شملت أمراء كبارا في العائلة المالكة. وذكرت المصادر أن الديوان الملكي السعودي شهد حركة غير طبيعية في وقت متأخر من يوم الأربعاء أعقبها اعتقال عدد من الأمراء الكبار.

وأوضحت وول ستريت جورنال أن اعتقال الأمراء الثلاثة تم صباح الجمعة من قبل عناصر مقنعة من حرس الديوان الملكي، وأن السلطات السعودية تتهم الأميرين أحمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف بالخيانة العظمى، وأنهما يواجهان عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة.

وذكر حساب مجتهد على تويتر أنه تم أيضا اعتقال بعض الضباط في الأجهزة الأمنية والجيش والحرس الذين يعتقد أن لهم ولاء لأحمد بن عبد العزيز أو محمد بن نايف.