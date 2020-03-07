33 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية، اليوم السبت، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد على متن الباخرة النيلية في الأقصر إلى 45 حالة.

وقالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء إن هناك 33 حالة جديدة ثبتت إيحابية تحليلاتهم، بينهم 19 أجنبيا و14 مصريا، بالإضافة إلى 11 حالة سلبية، وكانوا جميعا على متن الباخرة النيلية.

وأمس قالت بيان للوزارة إنهم اكتشفوا 12 حالة إصابة بعد أن تأكدت إصابة أمريكية من أصل تايواني، كانت على متن الباخرة، بالفيروس بعد عودتها لبلدها.

وأضاف البيان أنه من المعتقد أن هذه السائحة هي التي نقلت العدوى للآخرين.

وكانت الباخرة النيلية متجهة من أسوان إلى الأقصر في جنوب البلاد. ولم يتضح بعد عدد من كانوا على متنها في ذلك الحين.

وسبق أن أعلنت مصر اكتشاف ثلاث حالات مصابة بالفيروس أحدهم تعافى تماما بعد تلقي العلاج.

وظهر الفيروس للمرة الأولى في الصين العام الماضي وانتشر إلى أكثر من 90 دولة وتخطى عدد المصابين به 100 ألف شخص وتوفي 3500.