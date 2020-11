وفاة نائبة في البرلمان الإيراني جراء إصابتها بفيروس كورونا

توفيت النائبة في البرلمان عن مدينة طهران "فاطمة رهبر" جراء إصابتها بفيروس كورونا بحسب ما ذكرت وسائل إعلام إيرانية.

وكان نائب وزير خارجية إيران السابق حسين شيخ الإسلام قد توفي أيضا بعد إصابته بالفيروس، حسبما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء أمس الجمعة.

وفاطمة رهبر (56 عاما) كانت نائبة منتخبة للبرلمان في دورته الجديدة الحادية عشرة، ونائبة عن طهران في الدورات البرلمانية سابقة، عن حزب الائتلاف الإسلامي المحافظ.

وبعد أسبوعين من تأكيد أولى الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد، سجلت إيران أكبر عدد من الإصابات والوفيات في صفوف مسؤوليها بين الدول الموبوءة.

وتوفى عدد من المسؤولين الإيرانيين بعد الإصابة بالفيروس، وأعلن عن إصابة 23 نائبا في البرلمان بفيروس كورونا.

وعلقت السلطة التشريعية في إيران جلساتها إلى حين إشعار آخر، بعد رسالة وجهها وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي إلى رئيس البرلمان علي لاريجاني، قدم فيها توصية بتعطيل البرلمان.

Fatima Rahbar, who had just elected by regime 4 mullahs' parliament, has died due to #Coronavirus

She was a member of a reactionary party named Motalefeh #Iran pic.twitter.com/ZLvvsTZQ7m

