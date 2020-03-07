واشنطن بوست تكشف كواليس اعتقال الأمراء في السعودية

كشف صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم السبت كواليس اعتقال أمراء بارزين في السعودية بينهم الأمير أحمد بن عبد العزيز شقيق العاهل السعودي، وولي العهد السابق محمد بن نايف وشقيقه نواف.

ونقلت الصحيفة الأمريكية البارزة عن مصدر مقرب من أفراد في الأسرة الحاكمة قوله إن " الأميرين البارزين عادا سويا من رحلة صيد في البر مساء الخميس حيث تلقيا مكالمات هاتفية تطلب منهما الحضور لمقابلة ولي العهد في القصر الملكي ولدى وصولهما جرى اعتقالهما".

واعتقل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أمراء بارزين بينهم الأمراء الثلاثة.

وقالت وكالة رويترز للأنباء: "عزز الأمير محمد بن سلمان بهذه الاعتقالات قبضته على السلطة بالكامل. انتهى الأمر بعملية التطهير هذه. لم يعد أمامه الآن أي منافسين يمكن أن يعترضوا اعتلاءه العرش."

وتحرك ابن سلمان، ولي عهد السعودية وابن الملك سلمان والحاكم الفعلي للبلاد، لتعزيز سلطته منذ إزاحة الأمير محمد بن نايف عن ولاية العهد عام 2017.

وفي وقت لاحق من ذلك العام، احتجز ابن سلمان عددا من أفراد الأسرة المالكة وشخصيات سعودية بارزة أخرى داخل فندق ريتز كارلتون بالرياض على مدى شهور في حملة اعتقالات أحدثت صدمة في الداخل والخارج.

وذكرت الوكالة: " أثار ابن سلمان استياء بين بعض الفروع البارزة للأسرة الحاكمة بسبب تشديد قبضته على السلطة. وذكرت مصادر أن بعض منتقديه شككوا في قدرته على قيادة البلاد بعد أن قتلت عناصر سعودية بأجهزة الدولة الصحفي البارز جمال خاشقجي بالقنصلية السعودية في إسطنبول عام 2018 وبعد أكبر هجوم على البنية التحتية النفطية بالمملكة والذي وقع العام الماضي."

عودة الأمير

ذكرت رويترز أن الأمير أحمد، شقيق الملك، تجنب إلى حد كبير الظهور في مناسبات عامة منذ عودته إلى الرياض في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 بعد أن أمضى شهرين ونصف الشهر في الخارج، وقال متابعون للشأن السعودي إنه لم يبدر عنه ما يدل على استعداده لتولي المُلك.

وخلال رحلة الأمير أحمد للخارج بدا أنه ينتقد القيادة السعودية أثناء رده على محتجين تجمعوا أمام مقر إقامة في لندن وكانوا يهتفون بسقوط أسرة آل سعود.

وقالت مصادر لرويترز في وقت سابق إن الأمير أحمد كان واحدا من ثلاثة أشخاص فقط في هيئة البيعة، التي تضم كبار أعضاء أسرة آل سعود الحاكمة، عارضوا انتقال ولاية العهد للأمير محمد بن سلمان عام 2017.

وأضافت تلك المصادر أن تحركات الأمير تخضع لقيود ومراقبة منذ ذلك الحين.

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