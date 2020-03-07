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سياسة

مصر للطيران تقرر إلغاء رحلاتها إلى الكويت لأجل غير مسمى

دعت مصر للطيران عملاءها إلى مراجعة وتعديل حجوزاتهم
دعت مصر للطيران عملاءها إلى مراجعة وتعديل حجوزاتهم
7/3/2020

أعلنت شركة مصر للطيران في بيان أنها قررت إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر.

ودعت الشركة عملائها الراغبين في مراجعة وتعديل حجوزاتهم زيارة مكاتب الشركة أو وكيلهم السياحي أو من خلال موقعها الإلكتروني.

وجاء القرار استجابة لقرار الكويت إيقاف الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا، ومنع دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

ويمنع القرار دخول القادمين إلى الكويت من أي جنسية ممن لديهم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة، وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا موجودين في الدول المشار إليها خلال الأسبوعين الماضيين.

ويستثني القرار مواطني الكويت القادمين من تلك الدول، على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 61.

وأعلنت مصر أمس الجمعة اكتشاف 12 إصابة بالفيروس، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

كما أعلنت وزارة الصحة المصرية أول أمس الخميس اكتشاف ثالث حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، داخل مصر لمواطن عائد من صربيا مرورًا بفرنسا.

كما أكد مسؤولون في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إصابة 5 أمريكيين بفيروس كورونا المستجد. وأضاف المسؤولون أن الخمسة كانوا في رحلة إلى مصر مع أشخاص آخرين.

المصدر : وكالات
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