مصابان بفيروس كورونا في مؤتمر حضره نائب ترمب وبومبيو

أعلن لوبي مؤيد لإسرائيل، أن اثنين ممن شاركوا بمؤتمر في واشنطن- حضره نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو، مصابان بفيروس كورونا المستجد.

وبعد أيّام على تنظيمه مؤتمره السنوي الكبير في واشنطن، أعلن لوبي "أيباك" المؤيّد لإسرائيل أمس الجمعة أنّ إثنين من الذين شاركوا بمؤتمره مصابان بفيروس كورونا المستجدّ.

وكان الآلاف حضروا المؤتمر في وسط واشنطن بين الأول والثالث من آذار/مارس، بمن فيهم نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو وعدد كبير من أعضاء الكونغرس.

وقال اللوبي على تويتر "لقد أكَّدنا أنّ اختبارات فيروس كورونا لاثنين على الأقلّ من المشاركين بالمؤتمر كانا قدِما من نيويورك، جاءت إيجابيّة".

أشار اللوبي إلى أنّه "على اتصال دائم" مع السلطات الصحية في ويستشيستر في ولاية نيويورك، ومع العاصمة الفدرالية حول هذا الموضوع.

ونصح جميع المشاركين في مؤتمره بالتشاور مع الأطباء إذا ما كانوا مرضى أو كانت لديهم أسئلة.

وأيباك، هي لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية، وتعتبر أقوى جمعيات الضغط على أعضاء الكونغرس الأمريكي، هدفها تحقيق الدعم الأمريكي لإسرائيل. لا تقتصر الأيباك على اليهود بل يوجد بها أعضاء ديموقراطيون وجمهوريون، تم تأسيسها في عهد إدارة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، ثم تأسست بعد ذلك جماعة ضغط جديدة تُسمى اللجنة "الإسرائيلية الأمريكية للشؤون العامة".

