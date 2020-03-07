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سياسة

مجهولون يخترقون حساب وزير الدفاع الإسرائيلي على "تويتر"

مجهولون اخترقوا حساب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على موقع "تويتر"
مجهولون اخترقوا حساب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على موقع "تويتر"
7/3/2020

اخترق مجهولون، حساب وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت على موقع "تويتر"، ونشروا تغريدات على غرار "الحرية لفلسطين"، مع أعلام فلسطين وتركيا.

جاء ذلك وفق ما أفادت به قناة "كان" العبرية الرسمية، في وقت مبكر من صباح السبت، عبر حسابها على "تويتر".

ولاقى الخبر تفاعلا من إسرائيليين، تساءل بعضهم "إن كان بينيت، لم ينجح في حماية حسابه على تويتر، فكيف سيحمي إسرائيل؟".

وقال موقع The Times of Israel الإسرائيلي: "لقد حُذفت التغريدات سريعا، بعد بثها في حوالي الساعة الثانية صباحا (بالتوقيت المحلي) من صباح السبت".

وأضاف الموقع، الذي يتخذ من القدس مقرا له، أن جماعة تسمى "الجيش الإلكتروني التركي أييلدز تيم" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

فيما قال الصحفي التقني بصحيفة "هآرتس" العبرية، ران بار زيك، إن منع اختراق حساب "تويتر" أمر سهل باستخدام خاصية التصديق الثنائي (Two- Factor Authentication).

وأضاف بار زيك عبر حسابه على تويتر: "إذا لم يكن بينيت، قد فعّل تلك الخاصية التي تستخدمها كل الشخصيات العامة، فذلك تقصير".

صورة الحساب بعد قرصنته
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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