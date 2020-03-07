كورونا يُبعد بابا الفاتيكان عن الحشود

قرر بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، تجنب الحشود المجتمعة في ساحة الفاتيكان، غدًا الأحد؛ لتقليل انتشار الفيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك وفق بيان أصدره الفاتيكان اليوم، وحسب البيان سيتحدث البابا إلى الجموع من إحدى نوافذ مكتبة الفاتيكان، بدلًا من ميدان القديس بطرس، وستُبث المراسم مباشرة على شاشات ضخمة.

وكان قداس الأربعاء الماضي قد أقيم بالطريقة نفسها، ونُقل على الهواء مباشرة، تحسّبًا للعدوى بفيروس كورونا، الذي انتشر في عددٍ من دول العالم.

من جهتها، أصدرت مديرية الصحة في الفاتيكان مجموعة من القواعد الإرشادية، على رأسها تعليق حضور القداس في سانتا مارتا حتى 15 من مارس/آذار الجاري.

يذكر أن بابا الفاتيكان -83 عامًا- قد خضع، الأسبوع الماضي، لاختبارات الفيروس كورونا، وسط تكهنات باحتمال إصابته لا سيّما مع إصابته برشح في الأنف وسعال ملحوظ، لكن نتائج التحليل أكدت خلوه من الإصابة، وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن البابا مصابٌ بنزلة بردٍ عادية.

وفي السياق، ارتفع عدد ضحايا الفيروس كورونا المستجد في إيطاليا، ووصل عدد الوفيات إلى 197 حالة وفاة، وبلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس 778 حالة؛ ليصبح العدد الإجمالي للإصابات في إيطاليا 4636 حالة حتى الساعة.

ووفق إحصاءات نشرتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تأتي إيطاليًا -من حيث عدد الوفيات بالفيروس كورونا- بعد الصين، وقد توفي 2931 صيني جراء الإصابة بالفيروس نفسه، ثم تحل إيران في المركز الثالث برصيد 124 وفاة، ومن بعدها كوريا الجنوبية بواقع 42 حالة وفاة بالفيروس.

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