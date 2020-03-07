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سياسة

قرارات جديدة من السعودية بشأن الطواف في الحرم ودخول البلاد

أعلنت السلطات السعودية، الخميس الماضي، إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة
أعلنت السلطات السعودية، الخميس الماضي، إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة
7/3/2020

أعلنت السلطات السعودية، اليوم السبت، السماح بفتح الطواف لغير المعتمرين.

وقال الرئيس العام لشؤون الحرمين بالسعودية عبد الرحمن السديس إن "أمراً ملكياً جاء بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك"، حسب وكالة الأنباء السعودية.

والخميس، أعلنت السلطات السعودية، "إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، حيث ستكون الصلاة داخل المسجد فقط".

والأربعاء، قررت السعودية تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، من جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

كما تم بناء ساتر حول الكعبة، في إجراء وقائي لمنع الطائفين من ملامسة ستار الكعبة والحجر الأسود ومقام إبراهيم.

إجراءات وقائية

وكشفت الحكومة السعودية في وقت سابق السبت، عن عدة إجراءات وقائية واحترازية تخص المسافرين القادمين إلى المملكة للحد من انتشار كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله: "تم اقتصار دخول السعودية مؤقتًا للقادمين من الإمارات، والكويت، والبحرين، على المنافذ الجوية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام".

وأضاف: "يكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط".

وأشار إلى أن "وزارة الصحة ستتخذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة في المطارات المشار إليها، وكذلك حيال سائقي تلك الشاحنات ومرافقيهم في المنافذ البرية، حيث يبدأ تطبيق هذه الإجراءات فورًا".

وأكد المسؤول السعودي أنه "على من يرغب في القدوم إلى البلاد بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار الفيروس كورونا الجديد – وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في السعودية – أن يقدم شهادة صحية تثبت خلوه من الإصابة بكورونا".

وأضاف أن القرار يسري كذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ (14) يوماً السابقة لدخوله المملكة.

وأردف بالقول: "ستقوم سفارات السعودية في الدول المشار إليها بتحديد مختبرات (معامل) محددة معتمدة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها".
وأعلنت وزارة الصحة السعودية، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس، ليرتفع العدد الكلي للحالات إلى 7 حالات.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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