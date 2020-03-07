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سياسة

شجار على ورق المرحاض في أستراليا بسبب كورونا.. والشرطة تدعو للهدوء (فيديو)

7/3/2020

دعت الشرطة الأسترالية الناس للهدوء بعد أن نشب خلاف على ورق المرحاض في أحد متاجر سيدني، بعد وقوع عدة مشادات مماثلة مؤخراً بسبب الهلع لدى المستهلكين جراء تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ثلاث نساء يمسكن بشعر بعضهن البعض ويصرخن أثناء شجارهن على حزمة كبيرة من هذه السلعة المرغوبة على رصيف متجر في سيدني.

وقالت إحدى النساء فيما كانت المرأتان الأخريان تحرسان عربة مكدسة بلفائف ورق المرحاض "أريد حزمة واحدة فقط!".

وتدخل موظفان لفك الاشتباك واستدعيت الشرطة لكن لم يتم القبض على أحد.

ويأتي هذا الحادث بعد صعق الشرطة رجلا هاجم زبونا وعاملا في أحد المتاجر في بلدة تامورث في نيو ساوث ويلز الخميس.

وكتب براد هازارد وزير الصحة في نيو ساوث ويلز على تويتر السبت مرفقا تغريدته بصورة للرفوف الفارغة "رجاء توقفوا! إذا لم يشتر بعض الأفراد كميات كبيرة من ورق المرحاض… لن يكون هناك أي مشكلة".

وفي وقت سابق هذا الأسبوع، فرضت أكبر سلسلة سوبر ماركات في أستراليا سقفا على مبيعات ورق المرحاض مؤكدة للمستهلكين أن ليس هناك أي نقص في هذه السلعة.

وأكدت أستراليا أكثر من 70 إصابة بفيروس كورونا الذي أصاب أكثر من 100 ألف شخص في العالم.

وآخر المصابين هو طبيب في ولاية فيكتوريا في جنوب شرق البلاد عاد مؤخراً من الولايات المتحدة. وقد عالج حوالي 70 مريضا رغم ظهور أعراض الفيروس عليه.

https://twitter.com/Holbornlolz/status/1236155280565694465?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : مواقع التواصل الاجتماعي + وكالات
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