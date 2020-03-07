شاهد: خفر السواحل التركي يطارد زورقا يونانيا حاول اعتراض لاجئين

قالت وكالة الأناضول إنها حصلت على مشاهد توثق لحظات مطاردة خفر السواحل التركي لزورق يوناني حاول إجبار مجموعة من طالبي اللجوء على العودة نحو المياه الإقليمية التركية.

وقالت مصادر أمنية للأناضول إن فرق خفر السواحل التركي رصدت محاولة الجانب اليوناني إجبار زورق يقل طالبي لجوء على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، قبالة سواحل منطقة بادملي غربي تركيا.

وأوضحت المصادر أن الفرق التركية انتقلت على الفور إلى المنطقة، وأبعدت الزورق اليوناني من المياه الإقليمية التركية.

ووثقت الفرق عملية المطاردة من خلال هاتف محمول.

وأعلنت قيادة خفر السواحل التركي، الجمعة، إنقاذ 34 طالب لجوء كانوا عالقين في جزيرة "بايراق" التركية جراء طرد اليونان لهم من جزيرة "ساموس".

وأوضح بيان صادر عن قيادة خفر السواحل، أن الفرق التركية بوجود طالبي لجوء عالقين في جزيرة "بايراق" في بحر إيجة التابعة لولاية آيدن غربي تركيا.

https://twitter.com/2_ordu/status/1235976430808371200?ref_src=twsrc%5Etfw

وأضاف أن طالبي اللجوء هم، 28 شخصا يحملون الجنسية السورية و5 من أفريقيا الوسطى وواحد صومالي، طردتهم قوات خفر السواحل اليوناني من جزيرة "ساموس".

وأشار البيان إلى أن طالبي اللجوء وصلوا "ساموس" فجر الجمعة، وبعد وقت قصير قامت قوات الخفر اليونانية بنقلهم إلى جزيرة "بايراق" عبر 3 قوارب.

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، الخميس 27 فبراير/ شباط الماضي، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوربا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين بالتوجه إلى أوربا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.