شاهد: انهيار فندق للحجر الصحي في الصين ومحاصرة المرضى داخله

قالت حكومة مدينة كوانزو الصينية على موقعها الإلكتروني إن نحو 70 شخصا محاصرون تحت أنقاض فندق انهار بالمدينة الواقعة في إقليم فوجيان الجنوبي.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا.

Around 70 people were trapped in a hotel building which collapsed in #Quanzhou, E. #China's #Fujian on Saturday evening. 23 have been rescued as of 21:00: report (@globaltimesnews) pic.twitter.com/NYCG6NDOxC

