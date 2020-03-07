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شاهد: انهيار فندق للحجر الصحي في الصين ومحاصرة المرضى داخله

الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا
الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا
7/3/2020

قالت حكومة مدينة كوانزو الصينية على موقعها الإلكتروني إن نحو 70 شخصا محاصرون تحت أنقاض فندق انهار بالمدينة الواقعة في إقليم فوجيان الجنوبي.

وذكرت صحيفة الشعب اليومية أن الفندق المنهار كان يستخدم كحجر صحي للمصابين بفيروس كورونا.

وأضافت الحكومة أن المبنى انهار في حوالي الساعة 7:30 مساء وأنه بحلول التاسعة مساء جرى إنقاذ 23 شخصا.

ولم يُذكر السبب وراء انهيار الفندق.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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