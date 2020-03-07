شاهد: اشتباه في إصابة مصرييْن اثنين بفيروس كورونا بالقاهرة

أظهر مقطع فيديو متداول اقتياد شخصين إلى سيارة إسعاف بمنطقة "عزبة الهجانة" بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصور الفيديو إن الشخصين يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا الجديد.

وتم اصطحاب الشخصين عبر فردين من هيئة الإسعاف يرتديان بدلات وكمامات واقية.

وأعلنت مصر أمس الجمعة اكتشاف 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن سائحة تايوانية من أصل أمريكي كانت على متن الباخرة، كشف عن إصابتها بالفيروس بعد عودتها إلى بلادها.

وأضاف المتحدث أن الوزارة قامت بعمل الفحوصات اللازمة للأشخاص الذين اختلطت بهم السائحة على متن الباخرة، ومتابعة حالتهم الصحية خلال 14 يومًا، وثبت إصابة 12 من المصريين العاملين على متن الباخرة بالفيروس، دون ظهور أعراض.

وأكدت المتحدث تحويل الحالات الجديدة للمستشفى المخصص للعزل، وإخضاع باقي الأشخاص الذين اختلطت بهم السائحة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا آخرين.

كما أعلنت وزارة الصحة المصرية أول أمس الخميس اكتشاف ثالث حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل مصر لمواطن عائد من صربيا مرورًا بفرنسا.

كما أكد مسؤولون في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إصابة 5 أمريكيين بفيروس كورونا المستجد. وأضاف المسؤولون أن الخمسة كانوا في رحلة إلى مصر مع أشخاص آخرين.

وأودى كورونا بحياة أكثر من 3 آلاف شخص وأصاب عشرات الآلاف حول العالم، وتوسع خارج الصين عربيا، وارتفعت وفياته في إيران وإيطاليا.