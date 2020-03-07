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سياسة

دول خليجية تفرض إجراءات احترازية جديدة على القادمين من مصر

وزيرة الصحة المصرية قالت إن الـ33 حالة جميعهم يحملون (الفيروس) ولا يوجد عليهم أي أعراض
وزيرة الصحة المصرية قالت إن الـ33 حالة جميعهم يحملون (الفيروس) ولا يوجد عليهم أي أعراض
7/3/2020

قالت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، اليوم السبت، إنها علقت الرحلات الجوية غير المنتظمة بين السلطنة ومصر اعتبارا من الغد ولمدة شهر، حسب وكالة الأنباء العمانية.

واشترطت الهيئة على المقيمين لدخول السلطنة إبراز شهادة الفحص المسبق (PCR) لإثبات الخلو من الفيروس كورونا المستجد وخضوع القادمين للحجر الصحي لمدة ١٤ يوما.

كما دعت وزارة الصحة السعودية، السبت، كل من كان في مصر وإيطاليا وكوريا الجنوبية ولبنان خلال الأسبوعين الماضيين إلى عزل أنفسهم منزليًا لمدة أسبوعين من تاريخ عودتهم.

وكذلك دعت وزارة الصحة الكويتية، السبت، القادمين إليها من 7 دول بينها مصر وسوريا ولبنان إلى تطبيق حجر إلزامي لمدة أسبوعين.
وكانت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، قد كشفت، اليوم السبت، عن وجود 33 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس كورونا المستجد بعد تحليل الأشخاص الـ 171 الذين كانوا على متن الباخرة السياحية في نهر النيل التي تم الكشف عنها أمس. وبذلك يرتفع عدد المصابين في مصر إلى 45 حالة.    
وكانت السلطات المصرية أعلنت في وقت سابق اكتشاف ثلاث إصابات بالفيروس، الأولى لمواطن صيني "تعافى"، حسب الوزيرة، والثانية لمهندس بترول كندي الجنسية، والثالثة لرجل مصري (44 عاما) عاد من صربيا عبر فرنسا التي أمضى فيها 12 ساعة.    

المصدر : الجزيرة مباشر
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