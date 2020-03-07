دول تسجل أولى الإصابات بكورونا على أراضيها وتفشي الفيروس في سفينة بكاليفورنيا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، أكثر من مئة ألف شخص في كل أنحاء العالم، بعدما أعلنت دول عدّة تسجيل أولى الإصابات على أراضيها.

وقد توفي بسبب الفيروس أكثر من 3 آلاف و400 شخص، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

وأظهرت بيانات جمعتها اللجنة الوطنية للصحة بالصين ووكالة (بلومبرغ) الأمريكية للأنباء أن الفيروس انتشر إلى 93 دولة في العالم وأسفر عن وفاة 3457 شخصا.

وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم السبت إن البر الرئيسي سجل 99 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة بتراجع عن 143 حالة سجلت يوم الخميس.

وبهذا ترتفع مجمل حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في برّ الصين الرئيسي حتى الآن إلى 80 ألف و651 حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة من تفشي الفيروس 3 آلاف و72 حالة بنهاية يوم الجمعة بارتفاع 28 حالة عن يوم الخميس.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى صباح أمس الجمعة في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أثار قلقا عالميا، في وقت أعلنت فيه منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

كوريا الجنوبية تستنفر جهودها لوقف انتشار فيروس كورونا

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم السبت تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي عدد المصابين بالمرض، إلى 6 آلاف و767 شخصا، وتركزت معظم الإصابات في مدينة دايغو جنوب البلاد، وهي مركز تفشي الفيروس في البلاد.

وقال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها إن حالات الوفاة بلغت 44 حالة، معظمهم من كبار السن وممن كانوا يعانون من أمراض، بعد إصاباتهم بالفيروس الذي يصيب الجهاز التنفسي.

نقل مريض مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة إلى المشفى

الولايات المتحدة

وفي الولايات المتحدة، توفي شخصان في ولاية فلوريدا بسبب الفيروس، حسبما أعلنت وزارة الصحة في الولاية، وأضافت الوزارة في بيان إن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا.

وبوفاة هذين الشخصين يرتفع عدد حالات الوفاة في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

من ناحية أخرى، قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، مساء الجمعة إن 21 شخصا ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد على متن السفينة السياحية "جراند برينسيس" التي ترسو قبالة ساحل كاليفورنيا.وتبين إصابة 19 من أفراد طاقم السفينة علاوة على اثنين من الركاب، وقال بنس إن السفينة ستوضع في ميناء غير تجاري وسيتم اختبار كل الركاب على متنها -حوالي 3 آلاف و500 شخص.

إصابات جديدة وطوارئ

سجّلت كوستاريكا الجمعة أوّل إصابة بفيروس كورونا المستجدّ تمّ تشخيصها لدى سائحة أمريكيّة كانت وصلت في الأوّل من مارس/ آذار إلى هذه الدولة الواقعة في أمريكا الوسطى، بحسب ما أعلنت الحكومة.

وقال وزير الصحة هناك إن المريضة البالغة من العمر 49 عاما وُضِعت في "عزلة مشدّدة" داخل فندق في سان خوسيه مع زوجها الذي كان على اتصال في نيويورك بأشخاص يُعانون من المرض ذاته.

وفي أمريكا اللاتينيّة، تمّ اكتشاف إصابات بالفيروس في كلّ من البرازيل والأرجنتين والمكسيك والبيرو وجمهوريّة الدومينيكان وتشيلي والإكوادور وكولومبيا، من دون أن تُسجّل هذه المنطقة وفيّات جرّاء الفيروس حتّى الآن.

من ناحية أخرى أعلنت أيسلندا يوم الجمعة تسجيل 6 إصابات جديدة، وقالت وزارة الحماية المدنية وإدارة حالات الطوارئ إن شخصين من بين المصابين الستة أصيبا داخل البلاد.

يذكر أن أيسلندا لديها 43 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وأصيب معظم المصابين بالعدوى أثناء سفرهم إلى إيطاليا والنمسا.