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سياسة

الناجون من كورونا.. فلسطيني يروي تجربته لـ"الجزيرة مباشر"

7/3/2020

روى محمد أبو ناموس، الجمعة، أحد المتعافين من فيروس كورونا المستجد، تجربة تعافيه من الفيروس لـ"الجزيرة مباشر".

وأبو ناموس، وهو أحد سكان قطاع غزة كان يدرس في مدينة ووهان الصينية بؤرة انتشار الفيروس عالميا.
وقال إنه في 28 من يناير/كانون الثاني الماضي تم وضعه في الحجز الصحي وبعد أسبوع ظهرت عليه الأعراض وتم التأكد من إصابته بكورونا.
وأوضح أن رحلته مع الفيروس استمرت من يناير/كانون الثاني وحتى 5 من مارس/آذار الجاري، مشيرا أن أعراض الفيروس في بدايتها كانت "خفيفة" للغاية.
وأضاف أبو ناموس أن أول مؤشر على إصابته المؤكدة بالفيروس كان الارتفاع الكبير في درجة حرارته.
وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 من ديسمبر/كانون الأول 2019، وانتشر حتى اليوم في 94 دولة، بينها 14 دولة عربية؛ ما تسبب في حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وحتى صباح السبت، أصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم قرابة 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

المصدر : الجزيرة مباشر
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