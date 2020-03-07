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سياسة

الكونغرس يشير إلى "عيوب جوهرية وخطيرة" في طائرة ماكس 737.. ما هي؟

طائرات من طراز (737 ماكس) في أحد مصانع بوينغ
طائرات من طراز (737 ماكس) في أحد مصانع بوينغ
7/3/2020

اعتبرت لجنة النقل في الكونغرس الأمريكي الجمعة أنّ طائرة بوينغ من طراز 737-ماكس الممنوعة من التحليق منذ نحو عام، تشوبها "عيوب جوهرية وخطيرة".

وكشف مجلس النواب الأمريكي هذه الخلاصات قبل أيام قليلة من الذكرى الأولى على حادث تحطم الطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، في 10 مارس/ آذار، والذي أسفرت عن مقتل 157 شخصا.

ووقع الحادث بعد أقل من خمسة أشهر على تحطم طائرة من ذاك الطراز في الظروف نفسها، تعود إلى شركة "ليون إير" وأسفر عن مصرع 189 شخصا. وجرى التشكيك في حينه بشكل أساسي بنظام تعزيز خصائص المناورة.

وقالت اللجنة في تقريرها الأولي الذي جرى الكشف عنه الجمعة، إنّ وجود "عدة أخطاء على صعيد التصميم التقني أو أخطاء على صعيد الترخيص كانت إدارة الطيران الفدرالية صنّفتها مطابقة، يدلّ على الحاجة الملحة إلى إصلاحات تشريعية وتنظيمية".

وأضافت أنّ "تطوير طائرة تجارية مطابقة لأنظمة إدارة الطيران الفدرالي ولكنّها تعاني من عيوب جوهرية وخطيرة يلقي الضوء على أنّ نظام مراقبة الطيران بحاجة ماسة إلى تغييرات".

ومُنع تحليق طراز 737-ماكس في 13 مارس/ آذار 2019. وأجمعت غالبية السلطات في العالم على هذا القرار النادر بسبب التشابه بين الكارثتين الجويتين.

وتعمل بوينغ حالياً على سدّ الثغرات في نظام تعزيز خصائص المناورة. ولكن منذ ذلك الوقت ظهرت مشاكل أخرى، أبرزها الخلل في برنامج يفترض به التحقق من حسن سير ذاك النظام عند تشغيل الطائرة.

المصدر : وكالات
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