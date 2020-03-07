البث الحي
سياسة

البنتاغون يعلن تجربة لقاحات على مرحلتين لمواجهة فيروس كورونا

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة 125 ألفاً
تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة 125 ألفاً
7/3/2020

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، الجمعة، عن البدء في تجارب على لقاحات جديد في مختبرات قيادة القوات البرية ضد فيروس كورونا الجديد.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن القائد العام للبحوث الطبية بالقوات البرية الأمريكية، العميد مايكل تالي، حول تلك التجارب.

وأضح البيان أن العاملين في مختبرات القوات البرية بدؤوا إجراء تجارب اللقاحات على فئران تجارب بالتعاون مع مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منه (CDC)، ومجموعة من المؤسسات، والأوساط الأكاديمية.

 يأتي ذلك في إطار سلسلة من التدابير التي تتخذها الولايات المتحدة للتصدي للفيروس، بعد أن قامت بإلغاء عدد من المناورات العسكرية في وقت سابق للحيلولة دون تفشيه بين أفراد الجيش.

وأوضح المتحدث أنه في القريب العاجل سيتم تجربة هذه اللقاحات المحتملة على عدد محدود من البشر.

بدوره، قال الدكتور كافيون مودجاراد مدير مركز الأمراض السارية بمعهد والتر ريد التابع للقوات البرية، إن "المرحلة الأولى بدأت من خلال إجراء تجارب اللقاحات على الفئران".

وأوضح أنه في المرحلة الثانية، سيتم إجراء الاختبارات على الحيوانات القريبة من علم التشريح البشري، بما في ذلك القرود، متجنبًا إعطاء تاريخ محدد بدقة لبدء إجراء التجارب على البشر.

وظهر الفيروس، أول مرة، في مدينة ووهان وسط الصين، 12 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وانتشر حتى صباح الجمعة في 90 دولة، بينها 14 دولة عربية، ما أدى إلى حالة رعب تسود العالم، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ على نطاق دولي لمواجهته.

وأصاب الفيروس أكثر من 100 ألف حول العالم، توفي منهم أكثر من 3400، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة بالسعودية، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.

المصدر : وكالات
المزيد من سياسة

صندوق النقد الدولي يراجع برنامج إصلاحات مصر تمهيدا لقرض جديد

البنك المركزي المصري (موافع التواصل)

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

بعد فايزر وموديرنا.. لقاح ثالث لكورونا يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن

لقاح ثالث يحقق نتائج مبشرة مع كبار السن (روتيرز)