إيطاليا: إصابة أول سياسي كبير بكورونا والوفيات تتعدى 200 شخص

قال نيكولا تزينغارتي، زعيم الحزب الديمقراطي الشريك في الحكومة الائتلافية الإيطالية، السبت، إن الاختبارات أثبتت إصابته بالفيروس كورونا المستجد، ليكون أول سياسي كبير يصاب بالعدوى.

وظهر تزينغارتي في مقطع مصور على فيسبوك قال فيه "أنا أيضا مصاب بالفيروس كورونا"، مضيفا أنه في حالة جيدة ويخضع للعزل في منزله.

وتتسبب إصابة تزينغارتي، وهو أيضا حاكم لإقليم لاتسيو، الذي تقع به العاصمة روما، في شعور مسؤولين حكوميين بالخوف بسبب اتصالاته المتكررة بوزراء ومسؤولين محليين وأعضاء بالحزب الديمقراطي.

وارتفع عدد وفيات الفيروس كورونا في إيطاليا إلى 233 شخصا إثر تسجيل 36 وفاة جديدة، السبت، وفق المدير العام للدفاع المدني أنجيلو بوريللي.

وأضاف بوريللي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة روما، إن حالات الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 5 آلاف و833 حالة.

وأشار إلى ارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 589 شخصا بعدما كان 523 الجمعة.

نيكولا تزينغارتي، زعيم الحزب الديمقراطي الشريك في الحكومة الائتلافية الإيطالية (غيتي)

وأشار رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا، إلى احتمال توقيف مسابقة الدوري حال تم تسجيل أي إصابة بكورونا لدى أحد اللاعبين.

ووضع وزير الصناعة ستيفانو باتوانيلي نفسه في الحجر الصحي بعدما تأكدت إصابة أحد مساعديه. وفعل الأمر ذاته أتيليو فونتانا حاكم منطقة لومبارديا الواقعة بشمال البلاد الذي كان الأكثر تأثرا بتفشي الفيروس في إيطاليا.

وأمرت الحكومة هذا الأسبوع بإغلاق المدارس والجامعات ودور العرض السينمائي والمسرحي لمكافحة انتشار العدوى.

وقررت إيطاليا، السبت، توظيف 20 ألف عنصر طبي وشبه طبي جديد في إطار جهود استثنائية لدعم منظومتها الصحية، إضافة إلى درس إنشاء مناطق حجر جديدة لاحتواء الفيروس.

وإيطاليا هي أكبر بلد أوربي متضرر من الفيروس من حيث عدد الوفيات والمصابين، والرابع عالميا بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران.

وحتى اليوم، أصاب الفيروس قرابة 105 آلاف شخص حول العالم في 100 دولة وإقليم، توفي منهم أكثر من 3500، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، وأدى إلى تعليق العمرة، وتأجيل أو إلغاء فعاليات رياضية وسياسية واقتصادية حول العالم، وسط جهود متسارعة لاحتواء المرض.