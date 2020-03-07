أبرز تطورات انتشار فيروس كورونا في الدول العربية

لا تزال تطورات انتشار فيروس كورونا المستجد تلقي بظلالها على الدول العربية. وفيما يلي استعراض أبرز تلك التطورات اليوم السبت.

قطر

ذكرت وزارة الصحة القطرية أن عدد الإصابات ارتفع إلى 12 بعد اكتشاف إصابة مواطن قطري بالفيروس عقب عودته من إيران.

الإمارات

قالت وزارة الصحة في الإمارات اليوم السبت إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لديها ارتفع من 30 إلى 45.

وناشدت الإمارات المواطنين والمقيمين عدم السفر إلى الخارج وقررت إغلاق جميع المدارس لمدة شهر اعتبارا من غد الأحد.

وتم إلغاء أو إرجاء أحداث في أنحاء البلد فيما تقام أحداث أخرى مثل سباقات الخيل ومباريات كرة القدم في أماكن مغلقة دون جمهور.

الإمارات أعلنت ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا لديها (غيتي)

السعودية

أغلقت السعودية حدودها البرية مع الإمارات والكويت والبحرين باستثناء الشاحنات التجارية كما قصرت رحلات الطيران القادمة من تلك الدول على ثلاثة من مطاراتها فحسب.

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 61.

وأوقفت الكويت الرحلات الجوية من وإلى مصر ولبنان وسوريا وبنغلاديش والفلبين والهند وسريلانكا لمدة أسبوع ومنعت دخول الأجانب الذين كانوا في هذه البلدان خلال الأسبوعين الماضيين.

ويمنع القرار دخول القادمين إلى الكويت من أي جنسية ممن لديهم إقامة صالحة أو سمة دخول سابقة، وكذلك المحولين من مطارات أخرى ممن كانوا متواجدين في الدول المشار إليها خلال الأسبوعين الماضيين.

ويستثني القرار مواطني الكويت القادمين من تلك الدول الدخول على أن تطبق عليهم إجراءات الحجر الصحي.

وأعلنت شركة مصر للطيران في بيان أنها قررت إلغاء رحلاتها اليومية إلى الكويت اعتبارا من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، بناء على قرار السلطات الكويتية.

أوقفت الكويت الرحلات الجوية مع 7 دول بسبب انتشار فيروس كورونا (غيتي)

مصر

أظهر مقطع فيديو متداول اقتياد شخصين إلى سيارة إسعاف بمنطقة "عزبة الهجانة" بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال مصور الفيديو إن الشخصين يشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا الجديد.

وتم اصطحاب الشخصين عبر فردين من هيئة الإسعاف يرتديان بدلات وكمامات واقية.

وأعلنت مصر أمس الجمعة اكتشاف 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

الجزائر

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، السبت، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 19.

وقالت الوزارة، في بيان، إنه "تم تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين لكورونا، الأولى تخص شخصا من نفس عائلة 16 مصابا بالفيروس، في محافظة البليدة شمالي البلاد، والثانية تخص مهاجرا جزائريا عاد مؤخرا من دولة أوربية".

وانتقل الفيروس إلى العائلة المصابة من قريب لهم مقيم في فرنسا، زارهم بين 14 ـ 21 فبراير/ شباط الماضي، وفق بيان سابق للوزارة.

فلسطين

قال متحدث باسم الحكومة الفلسطينية اليوم السبت إنه تم وضع 15 سائحا أمريكيا في الحجر الصحي بفندق في مدينة بيت لحم بالضفة الغربية في إطار الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وقال المتحدث إبراهيم ملحم لرويترز "هناك وفد أمريكي من 15 شخصا كانوا من نزلاء الفندق وهم لا يزالون موجودين فيما يتم التعامل معهم على أساس الحجر الصحي مثل باقي الأشخاص الموجودين".

كانت السلطة الفلسطينية قد أعلنت حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية بعد تأكيد إصابة أكثر من 12 حالة في بيت لحم.