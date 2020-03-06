6 مارس/آذار: أخر تطورات انتشار الفيروس كورونا حول العالم

تخطى عدد المصابين بالفيروس كورونا المستجد في العالم، الجمعة، حاجز 100 ألف شخص بينهم نحو 3400 حالة وفاة في 91 دولة ومنطقة.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس حول العالم يوم 6 من مارس/آذار 2020:

الصين

ارتفع عدد الوفيات إلى 3 آلاف و44 حالة، إذ أفادت اللجنة الحكومية للصحة، في بيان أن عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 30 شخصًا.

وأشار البيان إلى أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها خلال الفترة ذاتها وصل إلى 143 إصابة، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات منذ انتشار الفيروس إلى 80 ألفًا و552 إصابة.

إيطاليا

سجلت إيطاليا 49 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يرفع عدد الوفيات في هذا البلد منذ بدء تفشي الفيروس إلى 197 حالة، وفق حصيلة جديدة نشرتها الجمعة إدارة الحماية المدنية.

وتسجل إيطاليا ثاني أكبر عدد وفيات بالفيروس بعد الصين، وهي أكثر بلد متضرر من الفيروس في أوربا، لكنها باتت الرابعة (بعد الصين وكوريا الجنوبية وإيران) من حيث عدد الإصابات بعدما كانت الثالثة، مع تسجيل 778 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما يرفع الإجمالي إلى 4636 حالة.

فرنسا

قال مدير جهاز الصحة العامة في فرنسا جيروم سالومون إن فرنسا بها الآن 613 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس كورونا بزيادة 190 حالة عن اليوم السابق.

وأضاف سالومون في مؤتمر صحفي أن تسعة أشخاص توفوا متأثرين بالإصابة وأن 39 شخصا ما زالوا في الرعاية الفائقة.

العراق

قالت وكالة الأنباء العراقية نقلا عن وزارة الصحة إن العراق سجل ثماني حالات إصابة جديدة بالفيروس كورونا اليوم الجمعة، خمس منها في بغداد واثنتان في السليمانية وواحدة في كربلاء.

وقالت وزارة الخارجية إن العراق وضع فرنسا وإسبانيا على قائمة حظر دخول الوافدين الأجانب، ليرتفع عدد الدول على القائمة إلى 11 دولة مع سعي بغداد لوقف انتشار الفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان "يستثنى من قرار الحظر الوفود الدبلوماسية والرسمية". وسجل العراق حتى الآن 46 إصابة بالفيروس كورونا وحالتي وفاة.

أرفف فارغة في أحد المراكز التجارية في سيدني (سيدني)

الولايات المتحدة

قال حاكم ولاية نيويورك إنه تم تشخيص 11 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا في الولاية ما يرفع عدد المصابين بالفيروس إلى 33 شخصا.

وارتفع عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 14 عندما أبلغت مقاطعة كينج في واشنطن عن أحدث الوفيات.

وكانت معظم حالات الإصابة التي رصدت في واشنطن مرتبطة بتفش في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين في ضاحية كيركلاند بمدينة سياتل، بينها ست حالات وفاة.

مصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية أنه تم اكتشاف 12 حالة حاملة للفيروس كورونا على متن باخرة نيلية في جنوب البلاد.

هولندا

قالت السلطات الصحية في هولندا إن عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 128 اليوم الجمعة من 82 حالة أمس كما سجلت أول حالة وفاة، وهي لرجل يبلغ من العمر 86 عاما توفي في مستشفى في روتردام.

بريطانيا

قالت السلطات الطبية في بريطانيا إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس كورونا في المملكة المتحدة ارتفع من 115 إلى 164 شخصا.

وقالت وزارة الصحة ووكالة الصحة العامة في البلاد إن شخصا واحدا فقط توفي متأثرا بإصابته بالمرض.

فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن اكتشاف 9 إصابات جديدة بالفيروس كورونا المستجد في الضفة الغربية، ليرتفع العدد إلى 16.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي أنه تم تسجيل الإصابات في مدينة بيت لحم، التي شهدت أمس ثبوت إصابة سبعة أشخاص بالفيروس، وذلك للمرة الأولى في الأراضي الفلسطينية.

كما أعلن رئيس القضاء العسكري الفلسطيني اللواء إسماعيل فراج، الجمعة، إصابة المدعي العام العسكري جهاد عوض شوكة بالفيروس كورونا.

إسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، تسجيل إصابتين جديدتين ليرتفع عدد المصابين في إسرائيل إلى 21 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن أحد المصابين الاثنين عاد من النمسا مؤخرا، والآخر يعيش في مدينة حيفا شماليّ البلاد؛ حيث تم نقلهما للمستشفيات المختصة لتلقي العلاج.

قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية، الجمعة، ارتفاع عدد الإصابات إلى 11 حالة، عقب تسجيل 3 حالات جديدة.

وقالت الوزارة، في بيان، إن المصابين موجدون في الحجر الصحي؛ وبينهم حالتان لمواطنين قطريين وحالة من جنسية أخرى ممن عادوا مؤخرا من إيران.

إيران

قالت وزارة الصحة في إيران إن العدد الإجمالي للوفيات بسبب الفيروس كورونا قفز الجمعة إلى 124 شخصا بعد وفاة 17 شخصا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مضيفا أنه تم اكتشاف أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بالمرض.

وقال المتحدث إن عدد الإصابات ارتفع إلى 4747 إصابة. وكانت إيران قد أعلنت عن 3513 حالة إصابة الخميس.

سويسرا

قال مدير إدارة الأمراض المعدية في الوكالة الوطنية للصحة العامة في سويسرا إن عدد حالات الإصابة بالفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 210 حالات.

وذكر في مؤتمر صحفي في برن أن شخصا واحدا توفي مثلما أعلنت السلطات أمس الخميس.

اليونان

قالت السلطات الصحية في اليونان إنها رصدت 14 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 45 مصابا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن حظرا على التجمعات العامة سيستمر في ثلاثة أحياء بجنوب غرب البلاد كما تظل المدارس مغلقة في نفس المنطقة حتى إشعار آخر.

طلاب يرتدون كمامات في إحدى مدارس إندونيسيا (رويترز)

ماليزيا

أعلنت وزارة الصحة الماليزية اكتشاف 28 حالة إصابة جديدة بالفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في ماليزيا إلى 83 حالة. وذكرت أن 23 من المصابين تعافوا تماما وغادروا المستشفيات.

صربيا

قال وزير الصحة الصربي إن بلاده أكدت أول حالة إصابة بالفيروس كورونا.

وقال للصحفيين إنه تم تشخيص حالة رجل عمره 43 عاما كان قد سافر إلى بودابست على أنها إصابة بالفيروس وأضاف أن حالته الصحية مستقرة.

الفاتيكان

قال الفاتيكان إنه تأكدت إصابة مريض في مركز خدماته الطبية بالفيروس كورونا.

وقال المتحدث ماتيو بروني إن الحالة اكتشفت الخميس وتم تعليق خدمات الكشف الطبي في العيادات الخارجية بالفاتيكان للتعقيم والتطهير.

بولندا

أعلن وزير الصحة البولندي ارتفاع عدد المصابين بالفيروس كورونا إلى خمسة أشخاص في بلاده، وفق وكالة بلومبرغ.

وعاد شخصان يحملان الفيروس من إيطاليا، فيما سافر شخص آخر على متن الحافلة مع أول حالة مكتشفة في بولندا.

توغو

أعلنت الحكومة في توغو الواقعة في غرب أفريقيا عن أول حالة إصابة مؤكدة بالفيروس كورونا في البلاد.

والحالة لامرأة (42 عاما) تقيم في العاصمة لومي وزارت بنين وألمانيا وفرنسا وتركيا في أواخر فبراير/شباط وأوائل مارس/آذار.