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وزيرة الصحة المصرية تخضع للحجر الصحي بعد عودتها من الصين (صور)

إجراء فحص كورونا لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد بعد وصولها من الصين
إجراء فحص كورونا لوزيرة الصحة المصرية هالة زايد بعد وصولها من الصين
6/3/2020

وصلت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد مع الوفد المرافق لها إلى القاهرة اليوم الجمعة، عائدة من الصين في رحلة استمرت ما يقرب من الأسبوع.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن فريق الحجر الصحي بمطار القاهرة قام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية على الوزيرة والوفد المرافق لها من خلال قياس درجة حرارة الجسم، والتأكد من عدم وجود أي أعراض تنفسية.

وأشار المتحدث إلى أنه تم سحب عينات من الوزيرة والوفد المرافق لها وإرسالها إلى المعامل المركزية، كما سيتم متابعتهم لمدة 14 يومًا وهي فترة حضانة الفيروس.

وكان نشطاء مؤيدون للنظام المصري قد تداولوا تغريدات تزعم اكتشاف "مصل مصري" لفيروس كورونا حملته معها وزيرة الصحة المصرية خلال زيارتها للصين، وهو ما نفته الوزارة بشدة، مؤكدة أن الوزيرة هالة زايد لم تحمل معها خلال زيارتها للصين أي مصل لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وإنما كانت "زيارة تضامنية".

وقال المتحدث إن "الوزيرة كانت محملة برسالة مواساة وتعاز من الرئيس المصري للشعب الصيني في وفاة ضحايا الفيروس، بالإضافة إلى مساندة المصابين".

وأضاف أن "زيارة الوزيرة للصين كانت تهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين".

وقال إن الصين " قدمت هدايا قيمة جدًا لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة (النسخة السادسة) للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام به وفد الخبراء إلى مناطق عديدة في الصين، وأن هذه الهدايا ستفيد مصر في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض".

وأعلنت مصر أمس الخميس اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل مصر لمواطن عائد من صربيا مرورًا بفرنسا، لترتفع بذلك أعداد الحالات المسجلة إلى ثلاث حالات.

كما أكد مسؤولون في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إصابة 3 أمريكيين بفيروس كورونا المستجد. وأضاف المسؤولون أن الثلاثة كانوا في رحلة إلى مصر مع أشخاص آخرين.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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