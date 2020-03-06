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مصر.. اكتشاف 12 إصابة بفيروس كورونا على متن باخرة نيلية

وزيرة الصحة المصرية قالت إن الـ33 حالة جميعهم يحملون (الفيروس) ولا يوجد عليهم أي أعراض
وزيرة الصحة المصرية قالت إن الـ33 حالة جميعهم يحملون (الفيروس) ولا يوجد عليهم أي أعراض
6/3/2020

أعلنت كل من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، اكتشاف 12 إصابة بفيروس كورونا المستجد، على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، أن سائحة تايوانية من أصل أمريكي كانت على متن الباخرة، كشف عن إصابتها بالفيروس بعد عودتها إلى بلادها.

وأضاف المتحدث أن الوزارة قامت بعمل الفحوصات اللازمة للأشخاص الذين اختلطت بهم السائحة على متن الباخرة، ومتابعة حالتهم الصحية خلال 14 يومًا، وثبت إصابة 12 من المصريين العاملين على متن الباخرة بالفيروس، دون ظهور أعراض.

وأكدت المتحدث تحويل الحالات الجديدة للمستشفى المخصص للعزل، وإخضاع باقي الأشخاص الذين اختلطت بهم السائحة للحجر الصحي لمدة 14 يومًا آخرين.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الخميس اكتشاف ثالث حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل مصر لمواطن عائد من صربيا مرورًا بفرنسا.

كما أكد مسؤولون في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إصابة 3 أمريكيين بفيروس كورونا المستجد. وأضاف المسؤولون أن الثلاثة كانوا في رحلة إلى مصر مع أشخاص آخرين.

وأودى كورونا بحياة أكثر من 3 آلاف شخص وأصاب عشرات الآلاف حول العالم، وتوسع خارج الصين عربيا، وارتفعت وفياته في إيران وإيطاليا.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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