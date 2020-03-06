لتجنب العدوى.. إنسان آلي للتعامل مع مرضى فيروس كورونا (فيديو)

صمم فريق من الباحثين في جامعة صينية إنسانا آليا يقولون إنه يمكن أن ينقذ الأرواح مع تفشي فيروس كورونا بالبلاد.

وتم تصميم الروبوت، الذي يشبه إلى حد بعيد الذراع الروبوتية على عجلات، لعمل الموجات فوق الصوتية ومسحات الفم والفحص ومعظم الخدمات الطبية لمرضى الفيروس.

وعادة ما يتم تنفيذ هذه المهام شخصيًا من قبل الأطباء، لكن عند استخدام الروبوت الذي يتم تزويده بالكاميرات، لا يحتاج الأطباء إلى أن يكونوا في نفس غرفة المرضى.

وقال أحد الأساتذة المشاركين في تصميم الروبوت عن هذا الإنجاز "الأطباء جميعهم شجعان للغاية، لكن هذا الفيروس شديد العدوى، ويمكن استخدام الروبوتات لأداء المهام الأكثر خطورة لتجنب نقل العدوى للطواقم الطبية".

روبوت صيني لمساعدة الأطباء في التعامل مع فيروس كورونا

روبوت لتجنب العدوى

وجاءت فكرة تصميم مثل هذا الروبوت، بداية العام الصيني الجديد عندما أراد البروفيسور تشنغ جانجتي"Zheng Gangtie" أن يساهم في جهود مكافحة فيروس كورونا، وأشار له أحد مديري المستشفيات بأن المشكلة الأكبر في ذلك كانت الإصابات التي تلحق بالطواقم الطبية التي تتعامل مع المرضى.

وبدأ الباحث الصيني، العمل على آلية للمساعدة في تلك المسألة، بالتعاون مع فريق من الأساتذة والطلاب، حيث قام فريق مكون من 10 أشخاص بتحويل ذراعين آليين إلى روبوتات.

في البداية، كانت الروبوتات التي تستخدم نفس التكنولوجيا المستخدمة في المحطات الفضائية، تقوم بكامل العمل الطبي، حيث يمكنها قياس درجة الحرارة، وإعطاء المرضى الدواء وحتى التطهير الذاتي بعد أداء المهام.

غير أن بعض الأطباء قالوا إنه من الأفضل ألا تكون الروبوتات ذات تحرك أتوماتيكي ذاتي بالكامل، ويفضل أن يكون هناك شخص يقوم بإدارتها وتوجيه تحركاتها.

روبوت صيني للتعامل مع مرضى فيروس كورونا

استعداد الدخول للخدمة

قال الباحث الصيني صاحب الفكرة، إن الفريق البحثي لديه حاليا إثنين من هذه الروبوتات، فيما يعمل الفريق على عمل ثالث هذه الروبوتات وهو في المختبر حاليا.

وأوضح أن الأطباء سيتلقون تدريبا على الروبوت، وإذا كان كل شيء على ما يرام حسب ما هو مخطط، يمكن استخدام الروبوت على مرضى فيروس كورونا في ووهان ابتداء من يوم الأحد القادم.

وأشار إلى أن انطباعات الأطباء كانت جيدة، بخصوص التعامل مع هذا الأمر، وأكد أنه يود صنع المزيد منها، غير أن التمويل يقف حجر عثرة في هذا الشأن، حيث أن التمويل الذي رصدته الجامعة قد نفد.

وتبلغ تكلفة الروبوت 500000 يوان، ما يعادل (55792 جنيه إسترليني) ويقول الباحث الصيني، إنه لا يعتزم تسويق تصميم الروبوت الخاص به، لكنه يأمل أن تأتي شركة مناسبة، للقيام بذلك.