غزة: تشييع ضحايا "حريق النصيرات" وقطر تخصص مليوني دولار لمساعدتهم

شيع فلسطينيون وسط قطاع غزة، الجمعة، جثامين 10 مواطنين لقوا مصرعهم جراء حريق نشب في "مخيم النصيرات" وسط القطاع، أمس الخميس.

وانطلق موكب التشييع من منازل عائلات الضحايا إلى مسجد "القسام" وسط المخيم وكذلك إلى المسجد الكبير في مخيم البريج شرقي المحافظة الوسطى، حيث تم أداء صلاة الجنازة عليهم قبل أن يواروا الثرى في المقابر القريبة.

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وردد الأهالي خلال الجنازتين، شعارات وطنية وإنسانية، عبرت عن مدى تأثرهم بالحادثة، ومساندتهم لأهالي الضحايا.

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والخميس، أعلنت وزارة الصحة مصرع 10 أشخاص، وإصابة 57 آخرين، بينهم 22 إصابة خطيرة، نتيجة حريق كبير اندلع في سوق مخيم النصيرات.

حريق كبير اندلع في سوق مخيم النصيرات (غيتي)

فيما أوضحت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، أن "النتائج الأولية للحريق، كشفت أنه ناجم عن تسرب للغاز داخل أحد المخابز (..) تلاه انفجار لعدد من أسطوانات الغاز، وامتد إلى المرافق والمحلات الملاصقة".

على صعيد متصل أعلنت قطر تخصيص مبلغ مليوني دولار لمساعدة الأشقاء في غزة جراء الأضرار الناجمة عن الحادث.

وأعرب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن خالص تعازيه للشعب الفلسطيني الشقيق.

كما أعرب رئيس الحركة عن خالص شكره وامتنانه لأمير قطر لوقوفه الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق عامة وقطاع غزة خاصة.