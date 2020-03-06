تطورات فيروس كورونا المستجدّ في العالم

تخطت حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد 3300 وفاة، بينما وصل عدد المصابين به إلى أكثر من 97 ألف شخص.

فيما يأتي آخر تطورات فيروس كورونا المستجد في العالم:

بلغ عدد وفيات فيروس كورونا المستجد 3346 حالة.

تخطى عدد المصابين بالفيروس 97510 شخصا في 85 بلدا، وفق حصيلة أعدتها وكالة الأنباء الفرنسية حتى الساعة 17,00 بتوقيت غرينتش عصر الخميس.

وحسب تقارير ومتابعات إعلامية، بلغ عدد الذين تعافوا من كورونا نحو 55 ألفا.

تتصدر الصين القارية قائمة الدول الأكثر تضررا من الفيروس مع 80409 إصابة و3012 حالة وفاة، تليها كوريا الجنوبية مع 6088 إصابة و35 حالة وفاة ثم إيطاليا التي بلغ عدد الإصابات فيها 3858 (769 جديدة) وعدد الوفيات 148، وإيران مع 3513 إصابة و107 حالة وفاة.

سجلت فرنسا 377 اصابة بينها 120 جديدة، و6 وفيات.

سجلت بريطانيا وسويسرا أول حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس.

سجلت دول سلوفينيا وجنوب إفريقيا والبوسنة والهرسك أولى الإصابات بالفيروس على أراضيها.

وقالت وزارة الصحة في البوسنة والهرسك إن الإصابة لرجل في منتصف العمر كان يعمل موظفا في إيطاليا وعاد منها نهاية فبراير/ شباط الماضي.

وفي سلوفينيا، ذكرت وزارة الصحة أنّ المصاب بكورونا في البلاد كان في جولة خارجية انتقل خلالها من المغرب إلى إيطاليا ثم سلوفينيا.

قررت ولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي أعلنت حالة طوارئ بسبب فيروس كورونا المستجد، ابقاء سفينة جولات سياحية قبالة سواحلها لإجراء فحوصات لركابها الذين يشتبه في اصابة عشرين منهم.

قررت اليابان فرض حجر صحي لأسبوعين على جميع المسافرين القادمين من الصين وكوريا الجنوبية بسبب الفيروس.

وتم أيضا تأجيل زيارة الدولة التي كان يفترض أن يقوم بها الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى اليابان في الربيع.

قالت وزارة الصحة في جنوب إفريقيا، إن الإصابة لرجل (38 عاما) سافر مع زوجته إلى إيطاليا ثم عاد إلى البلاد في الأول من مارس/ آذار الجاري.

وأضافت أن الأعراض ظهرت على المصاب بعد يومين من عودته إلى جنوب إفريقيا.

سجلت نيوزيلندا رابع حالة إصابة مؤكدة بالفيروس.

أكدت كوستاريكا أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لامرأة عادت من رحلة قادتها إلى إيطاليا وتونس.

وقالت وزارة الصحة إن المرأة، 52 عاما، عادت من رحلتها في 29 فبراير/ شباط الماضي بدون ظهور أعراض عليها.

رفعت البرازيل عدد حالات الإصابة بها إلى ثمانية، ليصبح الرقم الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في أمريكا اللاتينية 36 حالة.

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل 5 حالات مصابة بالفيروس.

كما قررت السلطات إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة لمنع انتشار العدوى بالفيروس، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة.

وقال مصدر مسؤول إنه "سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط".

وأشار المصدر إلى أن قرار "تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، يشمل جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به".

كما "تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم".

وأضاف المصدر أن "الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع".

نددت السعودية بما وصفته "بسلوك إيران غير المسؤول" لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازات سفرهم، في وقت تنتشر فيها الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مما يحملها المسؤولية المباشرة في التسبب في تفشي الإصابة بالفيروس وانتشاره".

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة 30 يوما، بعد رصد حالات إصابة بفيروس كورونا في بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

وتشمل حالة الطوارئ إغلاق المدارس والجامعات والمعاهد.

جاء المرسوم الرئاسي بعد ساعات من إغلاق كنيسة المهد في بيت لحم ومنع السياح الأجانب من الإقامة في فنادق الضفة الغربية المحتلة.

جاء الإغلاق بعد إعلان وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 7 إصابات بفيروس كورونا في محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، بعد اختلاطهم بوفد يوناني.

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان إلى 16 إصابة.

أعلنت وزارة الصحة العمانية تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، ليرتفع عدد الحالات في البلاد إلى 16 حالة.

وأفادت الوزارة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية، أن "المصاب الجديد مواطن، وحالته مرتبطة بالسفر الى مدينة ميلان الإيطالية".

قررت الحكومة العراقية تقليص الدوام في مؤسسات الدولة إلى النصف، في مسعى للحد من تفشي فيروس "كورونا" المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أنه تقرر "تقليص أعداد العاملين في دوائر الدولة إلى النصف، مع التناوب فيما بينهم، باستثناء أجهزة الأمن والصحة، وذلك لشهر"، اعتبارا من الخميس.

وأضافت أن مجلس الوزراء قرر أيضًا "منع دخول أي وافد أجنبي من الدول التي أعلن فيها عن إصابات بفيروس كورونا إلى البلاد.

خطط إنقاذ

أعلنت إيطاليا خطة بكلفة 7,5 مليارات يورو لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية.

وافق الكونغرس الأمريكي على خطة طارئة لصرف 8.3 مليارات دولار بهدف تمويل حملة لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

أعربت منظمة الصحة العالمية عن قلقها لعدم قيام "قائمة طويلة" من الدول بما يكفي من الجهد لمكافحة الفيروس.

أعلنت منظمة اليونسكو أن 13 دولة أغلقت كافة مدارسها وأغلقت 9 المدارس في بعض المناطق، ما أثر على تعليم أكثر من 290 مليون تلميذ في العالم.

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) إن الفيروس يمكن أن يكلف قطاع النقل الجوي 113 مليار دولار هذا العام.

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