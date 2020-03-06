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سياسة|السعودية

تزامنا مع تعليق العمرة وإخلاء الحرم.. فعالية لتمشية الكلاب في الرياض

فعالية المشي مع الكلاب تنطلق في السعودية غدا
فعالية المشي مع الكلاب تنطلق في السعودية غدا
6/3/2020

دعت الجمعية السعودية للرفق بالحيوان المواطنين والمقيمين للمشاركة في فعالية لتمشية الكلاب في العاصمة الرياض غدا السبت، تزامنا مع اليوم العالمي لتمشية الكلاب.

وبحسب المنظمين، سيخصص جزء من مبيعات التذاكر للجمعية السعودية للرفق بالحيوان، وجاء في مخاطبات عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن الجمارك السعودية ستوفر "دكاترة بيطريين للكشف على صحة أصدقائكم".

وقالت أريج عبد الله في دعوتها للفعالية "كثير مننا عنده أصدقاء غير البشر ومختلفين ومتنوعين بأشكالهم ومواصفاتهم وعشان تتوطد العلاقة بين الإنسان وصديقه غير البشري لابد من الفعاليات اللي تساعد على توطيد هذه العلاقة، وتزامنا مع اليوم العالمي لتمشية الكلاب راح تنطلق فعالية. (5K9KSA) يوم السبت الموافق 7 مارس في الحي الدبلوماسي في الرياض". 

تعليق العمرة

كانت السلطات السعودية، قررت إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة، لمواجهة احتمالات انتشار فيروس كورونا الجديد.

وأخلت السلطات أمس الخميس صحن الطواف بالحرم المكي مع بدء عمليات تعقيم شاملة للحد من انتشار الفيروس.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه "تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة" وذلك "لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة".

كما اتخذت السعودية  إجراءات سابقة، شملت تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي موقتًا من خارج المملكة، وتعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرا.

كما قررت السلطات هناك تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وأوضحت أنّ الهدف من ذلك هو أن "تتحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول".

وتستقطب العمرة شهرياً مئات آلاف المسلمين من مختلف بلدان العالم. ويأتي القرار السعوديّ قبل شهرين من حلول شهر رمضان حيث تتضاعف أعداد المعتمرين.

خلفيات 

و انتقد مغردو موقع "تويتر"، قرارات السلطات السعودية التي منعت بموجبها تأشيرات العمرة وقيدت حرية الحركة للحرمين في الوقت الذي لم تمنع فيه التأشيرات السياحية إلا لبعض الدول ولم تعطل حفلات الترفيه.

 وقال المعارض السعودي سعد الفقيه، إن المعطيات ترجح بأن المقصود ليس مصلحة المعتمرين بل تحقيق أمنية قديمة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن يرى الكعبة بلا طوافين.

 بدوره، قال مغرد سعودي موال للسلطة إن عمل هيئة  الترفيه والحفلات الغنائية ليس له علاقة بإجراءات القضاء على فيروس كورونا.

 وأشار مغردون إلى أن قرارات السعودية لا تنبئ بخير مع تصاعد القرارات المقيدة للعبادات في الحرم المكي والمسجد النبوي واستمرار حفلات الترفيه.

 واستغرب معلقون استثناء هيئة الترفيه من القرارات والإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا في الوقت الذي تشهد فيه الحفلات تجمعات كبيرة للمواطنين والمقيمين.

https://twitter.com/herhalim1990/status/1235289607933177856?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/Ahmedabdulkrame/status/1235601616302002177?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
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