الأمن اليوناني يعتدي بالضرب على طالبي لجوء ويجردهم من ملابسهم (صور)

أظهرت صور نشرتها وكالة الأناضول التركية ومصورون صحفيون، الجمعة، آثار ضرب تعرض له طالبو لجوء على يد الأمن اليوناني بعد تجريدهم من ملابسهم.

وكان طالبوا اللجوء يحاولون العبور إلى اليونان، عبر ولاية أدرنة التركية.

وتظهر صورا نشرها المصور الصحفي بلال خالد على صفحته بموقع فيسبوك عددا من طالبي اللجوء في الشريط الحدودي، وتبدو على أجسادهم آثار الضرب.

وأفاد طالبو لجوء بأن أفراد الأمن اليوناني اعتدوا عليهم بالضرب بعد تجريدهم من ملابسهم، في المنطقة العازلة بالقرب من نهر مريج الفاصل بين تركيا واليونان.

وأعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تجاوز عدد طالبي اللجوء الذين عبروا إلى اليونان من ولاية أدرنة 142 ألف شخص، حتى ظهر الجمعة.

من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الجمعة، إن تعليق اليونان قبول طلبات اللجوء ليس له أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي.

وذكرت المتحدثة باسم المفوضية، ليز تروسيل، أن "المفوضية لا تستطيع التحقق من الأحداث ميدانيًا. أحكام القوانين الدولية سارية بشكل كامل على قانون الهجرة".

وأردفت: "تعليق اليونان قبول طلبات اللجوء ليس له أي أساس قانوني بموجب القانون الدولي".

ومؤخرا، أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، أن بلاده ستوقف قبول طلبات اللجوء طوال شهر.

وبدأ تدفق طالبي اللجوء إلى الحدود الغربية لتركيا، الخميس 27 من فبراير/ شباط الفائت، عقب إعلان أنقرة أنها لن تعيق حركتهم باتجاه أوربا.

والسبت، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستبقي أبوابها مفتوحة أمام اللاجئين الراغبين في التوجه إلى أوربا، مؤكدا أنه لا طاقة لها لاستيعاب موجة هجرة جديدة.