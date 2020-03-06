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إصابة 3 أمريكيين عائدين من مصر بفيروس كورونا

حالات وفاة وإصابة بفيروس كورونا في أمريكا
حالات وفاة وإصابة بفيروس كورونا في أمريكا
6/3/2020

أكد مسؤولون في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، إصابة 3 أمريكيين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المسؤولون أن الثلاثة كانوا في رحلة إلى مصر مع أشخاص آخرين.

وقال الدكتور عمير شاه، كبير المسؤولين الصحيين في مقاطعة هاريس بمدينة هيوستن، إن أحدث الحالات تشمل رجلين وامرأة تتراوح أعمارهم بين 60 و70 عامًا ولا يزالون في حالة صحية مستقرة.

وقال مسؤولون إنهم يعتقدون أن الثلاثة تعرضوا للفيروس بينما كانوا في رحلة في أواخر فبراير/ شباط إلى مصر.

وقال شاه إن العديد من الناس  كانوا في هذه الرحلة، وإنه تتم مراقبة الأفراد الذين كانوا على اتصال بتلك الحالات.

وقالت جامعة رايس في بيان إن المرأة المصابة التي تعمل بالجامعة اقتصر تواصلها في العمل خلال الفترة من 24 إلى 25 فبراير/ شباط على مبنى واحد "تم تطهيره على نطاق واسع ومستمر مع بقية الحرم الجامعي".

وقالت الجامعة إنها حددت 17 شخصًا آخر كانوا على اتصال مباشر مع المصاب الآخر الذي يعمل بالجامعة أيضا، وأنها طلبت منهم في السابق الذهاب إلى الحجر الصحي. ولم يبلغ أي منهم عن أي أعراض.

وسجلت فرنسا أمس الخميس 138 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 13 لعائدين من مصر.

وسبق أن أعلنت فرنسا وكندا وتايوان تسجيل إصابات بالفيروس لأشخاص عائدين من مصر.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الخميس اكتشاف ثالثة حالة  إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل مصر لمواطن عائد من صربيا مرورًا بفرنسا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، إن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا.

وتابع مجاهد "وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض لكن بعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه علامات بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له وجاءت إيجابية اليوم".

وأودى كورونا بحياة أكثر من 3 آلاف شخص وأصاب عشرات الآلاف حول العالم، وتوسع خارج الصين عربيا، وارتفعت وفياته في إيران وإيطاليا.

المصدر : وكالات
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