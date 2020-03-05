وفيات كورونا في الصين تتجاوز 3000 وإعلان حالة الطوارئ في كاليفورنيا

أفادت السلطات الصينية اليوم الخميس بأن 31 شخصا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد، لتتجاوز الحصيلة الاجمالية حاجز الثلاثة آلاف حالة وفاة، مع زيادة طفيفة بعدد الإصابات.

وتوفي ما لا يقل عن 3102 شخص في جميع مناطق البلاد منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان عاصمة مقاطعة هوبي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

معظم الوفيات في الصين حدثت في ووهان التي سجلت 2,350 حالة وفاة، كما أن المدينة مغلقة بشكل غير مسبوق مثل باقي مناطق هوبي.

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة أيضا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن 119 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80,409. لكن الصين متخوفة الآن من استيراد حالات من الخارج مع عودة المسافرين، خاصة بعد أن انتشر الفيروس في 80 دولة، ما أدى إلى إصابة أكثر من 10 آلاف ووفاة نحو 200.

طوارئ في كاليفورنيا

في الولايات المتحدة، أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا الأمريكية جافين نيوسوم حالة الطوارئ من أجل التصدي لانتشار فيروس كورونا، حيث سجلت الولاية 53 حالة إصابة.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن نيوسوم القول إن ذلك الإعلان يسمح للولاية بتخفيف اللوائح بالشكل الذي يتناسب مع تلك الجهود، ومن المقرر أن تتلقى الولاية 37 مليون دولار في شكل منح طارئة.

من جانبها ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، الأربعاء أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بلغ 129 حالة، في حين توفي تسعة أشخاص بالفيروس في أمريكا حتى الآن.

وسجلت أستراليا، ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا اليوم الخميس لمسنة في أحد دور رعاية كبار السن.

وقالت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز أن امرأة (95 عاما) توفيت عقب مخالطتها عاملا مصابا بالفيروس في أحد دور رعاية كبار السن.

وأوضحت السلطات أن نتائج اختبارات أجريت لاثنين آخرين من نزلاء هذه الدار جاءت إيجابية، بينما تم وضع باقي نزلاء الدار في عزل، في وقت تم التأكيد فيه إلى 50 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس في أنحاء أستراليا.

تعقيم الطرود والبضائع في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)

أول انتقال للفيروس من البشر للحيوانات

قال خبراء في صحة الحيوان في هونغ كونغ، إن كلبا، يملكه شخص مصاب بفيروس كورونا قد يكون أول حالة لانتقال المرض من البشر إلى الحيوان.

ولم تظهر على الكلب حتى الآن أي أعراض، وقال الخبراء الذين يبحثون الحالة، إنه لا ينبغي أن يشعر أصحاب الحيوانات الأليفة بقلق كبير أو أن يتخلوا عن حيواناتهم.

وأوضح الخبراء في هونغ كونغ، أن الكلب الذي يخضع للحجر الصحي حاليا، يملكه مصاب بفيروس كورونا وقد يكون أول حالة لانتقال المرض من البشر إلى الحيوان، لكنهم أوضحوا أن الأمر لا يزال قيد البحث.

وقالت إدارة الزراعة ومصايد الأسماك والحفاظ على البيئة في هونغ كونغ إنها ستجري المزيد من الفحوصات لتحديد ما إذا كان الكلب مصابا بفيروس كورونا.

ويوضح الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية أنه لا يوجد دليل حتى الآن على أن الحيوانات الأليفة قد تصاب بعدوى فيروس كورونا من أصحابها.

وسجلت هونغ كونغ 103 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس وحالتي وفاة.

كوريا الجنوبية تعيش واقع انتشار فيروس كورونا

أعلى معدلات

في كوريا الجنوبية سجلت ثلاث حالات وفاة إضافية، بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع الإجمالي إلى 35.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن السلطات الصحية في كوريا الجنوبية صباح الخميس أنه تم أيضا تسجيل 145 إصابة جديدة، لترتفع حصيلة الأشخاص الحاملين للفيروس إلى 5766.

وحتى الآن فرضت 36 دولة حظرا شاملا على دخول الأشخاص القادمين من كوريا الجنوبية، وفقا لوزارة الخارجية في سيول، في حين ألغت السلطات عشرات المهرجانات والمناسبات الرياضية، ومددت العطلات المدرسية ثلاثة أسابيع على مستوى البلاد.

كما اقترحت الحكومة ميزانية إضافية بقيمة (9,9 مليار دولار) الأربعاء للتصدي للفيروس وتحسين أنظمة الوقاية من الأمراض الجرثومية.

والمبلغ المقترح جزء من حزمة بقيمة (25 مليار دولار) أعلن عنها الرئيس مون جاي-ان الثلاثاء، لمعالجة الوضع "الخطير" الناجم عن تفشي الفيروس في الاقتصاد رقم 12 في العالم.

فرضت 36 دولة حظرا شاملا على دخول الأشخاص القادمين من كوريا الجنوبية (رويترز)

ثاني حالة وفاة

عربيا سجلت العراق، ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في بغداد، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن وزارة الصحة. وأضافت الوزارة أن الشخص المتوفى كان يعاني من أمراض مزمنة.

وفي الجزائر، أكدت وزارة الصحة، ظهور تسع حالات إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الأشخاص الذين أثبتت الاختبارات إصابتهم بالفيروس داخل البلاد إلى 17.

وتتضمن الحالات 16 من أسرة واحدة بولاية البليدة الواقعة على بعد نحو 30 كيلومترا جنوبي الجزائر العاصمة بالإضافة إلى رجل إيطالي.

واستضافت الأسرة الشهر الماضي رجلا وابنته يقيمان في فرنسا، أثبتت الفحوص، لاحقا إصابتهما بالفيروس بعد عودتهما لهناك، وتعمل السلطات، على تحديد الأشخاص الذين تواصل معهم الرجل وابنته أثناء إقامتهما في الجزائر.

من جانب آخر أعلنت السعودية عن اكتشاف ثاني إصابة بفيروس كورونا لمواطن عاد من إيران عبر البحرين، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة، في بيان على وكالة الأنباء الرسمية.

وأوضح البيان أن المواطن السعودي "لم يفصح عند المنفذ السعودي عن أنه كان في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقا".

وأكدت الوزارة احتجاز الحالة الثانية في الحجر الصحي بأحد المستشفيات وإجراء اختبارات لكل المخالطين لها وأن نتائج الاختبارات ستعلن بمجرد إكمالها.

سجلت العراق ثاني حالة وفاة بفيروس كورونا في بغداد (رويترز)

ارتفاع نسبة الإصابات

في بريطانيا أظهرت أرقام وزارة الصحة ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 85 شخصا، يوم الأربعاء في أكبر قفزة يومية منذ ظهور الفيروس في البلاد.

وفي فرنسا، قال مدير جهاز الصحة العامة، إن عدد الحالات في البلاد بلغ 285 بزيادة قدرها 73 حالة عن اليوم السابق، وعدد الوفيات بسبب المرض لا يزال أربعة وأن 15 شخصا في العناية المركزة.

من جانبها أعلنت السلطات الصحية في أيرلندا الشمالية رصد حالتين جديدتين، يوم الأربعاء ليصل عدد المصابين هناك إلى ثلاثة.

وقالت وزارة الصحة إنها تأكدت من أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، لرجلين وامرأتين زاروا إيطاليا، في الآونة الأخيرة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات في البلاد إلى ستة.

وفي الهند ارتفع عدد المصابين بشكل حاد، أمس الأربعاء إلى 29 شخصا منهم 16 سائحا إيطاليا وموظف بشركة للمدفوعات المالية كان قد سافر إلى إيطاليا.

وسجلت تايلاند أربع حالات إصابة إضافية بالفيروس، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 47 شخصا.

ونقلت وكالة بلومبرغ عن السلطات الصحية في البلاد اليوم الخميس أن هناك مسافرين من إيطاليا وإيران من بين حالات الإصابة الجديدة، في حين سجلت البلاد حتى الآن، حالة وفاة واحدة.