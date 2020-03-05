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سياسة

هل حملت وزيرة الصحة المصرية "مصل كورونا" إلى الصين؟.. تعرف على الحقيقة

وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
وزيرة الصحة المصرية هالة زايد
5/3/2020

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات عن اكتشاف "مصل مصري" لفيروس كورونا حملته معها وزيرة الصحة المصرية خلال زيارتها للصين، وهو ما نفته بشدة وزارة الصحة المصرية.

ونفى متحدث باسم وزارة الصحة المصرية تلك الأنباء قائلا إنها عارية عن الصحة، مؤكدا أن الوزيرة هالة زايد لم تحمل معها خلال زيارتها للصين أي مصل لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) وإنما كانت "زيارة تضامنية".

وقال المتحدث إن " الوزيرة كانت محملة برسالة مواساة وتعاز من الرئيس المصري للشعب الصيني في وفاة ضحايا الفيروس، بالإضافة إلى مساندة المصابين."

وأضاف أن " زيارة الوزيرة للصين كانت تهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين".

وقال إن الصين " قدمت هدايا قيمة جدًا لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة (النسخة السادسة) للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام به وفد الخبراء إلى مناطق عديدة في الصين، وأن هذه الهدايا ستفيد مصر في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض."

وأعلنت مصر اليوم الخميس اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل مصر لمواطن عائد من صربيا مرورًا بفرنسا، لترتفع بذلك أعداد الحالات المسجلة إلى ثلاث حالات.

https://twitter.com/asouda821/status/1235562466505093120?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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