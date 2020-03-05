هل حملت وزيرة الصحة المصرية "مصل كورونا" إلى الصين؟.. تعرف على الحقيقة

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تغريدات عن اكتشاف "مصل مصري" لفيروس كورونا حملته معها وزيرة الصحة المصرية خلال زيارتها للصين، وهو ما نفته بشدة وزارة الصحة المصرية.

ونفى متحدث باسم وزارة الصحة المصرية تلك الأنباء قائلا إنها عارية عن الصحة، مؤكدا أن الوزيرة هالة زايد لم تحمل معها خلال زيارتها للصين أي مصل لفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) وإنما كانت "زيارة تضامنية".

وقال المتحدث إن " الوزيرة كانت محملة برسالة مواساة وتعاز من الرئيس المصري للشعب الصيني في وفاة ضحايا الفيروس، بالإضافة إلى مساندة المصابين."

وأضاف أن " زيارة الوزيرة للصين كانت تهدف أيضاً إلى تبادل الخبرات والبيانات مع سلطات الصحة في الصين".

وقال إن الصين " قدمت هدايا قيمة جدًا لمصر عبارة عن الوثائق الفنية المحدثة (النسخة السادسة) للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الصين لمواجهة الفيروس والتقرير المشترك لخبراء منظمة الصحة العالمية والخبراء الصينيين حول الزيارة التفقدية الأخيرة التي قام به وفد الخبراء إلى مناطق عديدة في الصين، وأن هذه الهدايا ستفيد مصر في الإجراءات الاحترازية للسيطرة على المرض."

وأعلنت مصر اليوم الخميس اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل مصر لمواطن عائد من صربيا مرورًا بفرنسا، لترتفع بذلك أعداد الحالات المسجلة إلى ثلاث حالات.

#مصر قامت بتركيب لقاح ضد فيروس كورونا بعد ظهوره بعدة أيام، وده السبب إن الحالتين اللي ظهروا في مصر تعافوا بسرعة شديدة. مصر قامت بمشاركة اللقاح مع الصين خلال زيارة وزيرة الصحة وتاني يوم أعداد المصابين الجدد في الصين قلت النصف.#إهبد_كأنك_مختل_عقليا — Rania Ezzat🍒 (@Rania_mostafa) March 5, 2020

طبعاً ان وزيرة الصحه تسافر الصين في الوقت ده تحديداً له مغزى

أما حكاية العلاج أتمنى يكون خبر صحيح يارب

تحيا مصر 🇪🇬 تحيا مصر 🇪🇬 تحيا مصر 🇪🇬 — Elsayd Hendy (@ElsaydHendy) March 5, 2020

لازم تكونى مطمنه طول ماهى وزيرة الصحة😂😂 — M o D ¥ (@mody_m) March 5, 2020

https://twitter.com/asouda821/status/1235562466505093120?ref_src=twsrc%5Etfw