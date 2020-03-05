مسؤول سعودي: إيران مسؤولة عن انتشار فيروس كورونا في العالم

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن مصدرًا سعوديًا مسؤولًا ندد بإدخال إيران مواطنين سعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم.

وأضافت "واس" نقلًا عن المسؤول أن "هذا السلوك الإيراني يحمّلها المسؤولية المباشرة في انتشار الفيروس عبر العالم، فضلًا عن تشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية."

#عاجل

مصدر مسؤول يندد بسلوك #إيران غير المسؤول لقيامها بإدخال مواطنين سعوديين إلى أراضيها، دون وضع ختم على جوازاتهم.https://t.co/FqV4rqOkoL#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 5, 2020

مصدر مسؤول يحث جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا #إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية، بالإفصاح عن ذلك فورًا، والتواصل مع #وزارة_الصحة عن طريق الرقم المجاني ( 937 ) المخصص للبلاغات الخاصة بوزارة الصحة.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 5, 2020

ووفق المسؤول -الذي لم يُكشف اسمه- فإن إيران أدخلت مواطنين سعوديين إلى أراضيها، من دون ختم جوازاتهم.

مصدر مسؤول: استمرار النظام الإيراني في تكتمه على هوية المواطنين السعوديين الزائرين #إيران سراً، والسماح لهم بذلك بطريقة غير شرعية يهدد الصحة العامة ليس في المملكة فحسب بل في العالم بأسره.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 5, 2020

مصدر مسؤول يطالب #إيران بالإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير الماضي، محملاً السلطات الإيرانية المسؤولية كاملة لكل شخص منهم انتقل إليه المرض خلال تواجده على الأراضي الإيرانية دون إبلاغ سلطات بلاده بذلك.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) March 5, 2020

وحث المسؤول جميع المواطنين السعوديين، الذين زاروا إيران في الأسابيع الماضية، بالتواصل مع وزارة الصحة لفحصهم طبيًا.

وأكد المسؤول ذاته استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من إصدار هذا البيان.