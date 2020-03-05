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سياسة

مسؤول سعودي: إيران مسؤولة عن انتشار فيروس كورونا في العالم

يتخذ الحجاب طابعا سياسيا مثيرا للجدل في إيران منذ 83 عاما
يتخذ الحجاب طابعا سياسيا مثيرا للجدل في إيران منذ 83 عاما
5/3/2020

قالت وكالة الأنباء السعودية (واس) إن مصدرًا سعوديًا مسؤولًا ندد بإدخال إيران مواطنين سعوديين إلى أراضيها دون وضع ختم على جوازاتهم.

وأضافت "واس" نقلًا عن المسؤول أن "هذا السلوك الإيراني يحمّلها المسؤولية المباشرة في انتشار الفيروس عبر العالم، فضلًا عن تشكيل خطر صحي يهدد سلامة البشرية."

ووفق المسؤول -الذي لم يُكشف اسمه- فإن إيران أدخلت مواطنين سعوديين إلى أراضيها، من دون ختم جوازاتهم.

وحث المسؤول جميع المواطنين السعوديين، الذين زاروا إيران في الأسابيع الماضية، بالتواصل مع وزارة الصحة لفحصهم طبيًا.

وأكد المسؤول ذاته استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية، في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من إصدار هذا البيان.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء السعودية
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