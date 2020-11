قطريون يعلقون على قرار منعهم من دخول مصر

تفاعل المغردون القطريون مع قرار الحكومة المصرية الذي يقضي بحظر دخولهم إلى الأراضي المصرية في "إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا" وتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".

وعبر القطريون عن سخريتهم من القرار المصري ووصفوها بالمبادرة المحترمة التي تُجنب القطريين، الدخول لدولة مهددة بالفيروس بشكل كبير، وفق الحالات التي يتم اكتشافها بعد العودة منها.

واستغرب بعض المغردين قرار الحكومة المصرية وتساءلوا عن الجديد فيه بعد إعلان مصر مقاطعة قطر في يونيو/ حزيران عام 2017، والذي شمل فرض قيود على دخول المواطنين القطريين إلى مصر.

وأكد المعلقون على القرار أن أكثر المتضررين من تهور القيادة المصرية هم من الشعب المصري، مشيرين إلى أن قطر لا تعامل المصريين بالمثل والدليل على ذلك، أن أكثر من 300 ألف مصري يعلمون داخل أراضيها.

