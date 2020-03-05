قطريون يعلقون على قرار منعهم من دخول مصر

تفاعل المغردون القطريون مع قرار الحكومة المصرية الذي يقضي بحظر دخولهم إلى الأراضي المصرية في "إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا" وتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".

وعبر القطريون عن سخريتهم من القرار المصري ووصفوها بالمبادرة المحترمة التي تُجنب القطريين، الدخول لدولة مهددة بالفيروس بشكل كبير، وفق الحالات التي يتم اكتشافها بعد العودة منها.

واستغرب بعض المغردين قرار الحكومة المصرية وتساءلوا عن الجديد فيه بعد إعلان مصر مقاطعة قطر في يونيو/ حزيران عام 2017، والذي شمل فرض قيود على دخول المواطنين القطريين إلى مصر.

وأكد المعلقون على القرار أن أكثر المتضررين من تهور القيادة المصرية هم من الشعب المصري، مشيرين إلى أن قطر لا تعامل المصريين بالمثل والدليل على ذلك، أن أكثر من 300 ألف مصري يعلمون داخل أراضيها.

نحمد الله ان قطر لا تعامل المصريين بالمثل والا ماذا كان سيكون مصير اكثر من 300الف مصري يعملون في #قطر ؟.🇶🇦. https://t.co/bulXFHHPAJ — فهد المالكي (@_FahadAlMalki) March 4, 2020

#السيسي من كثر حرصه على عدم نقل #كورونا ل #قطر يمنع زيارة القطريين ل #مصر ..

بصراحة مش عارفين نروح من جمايلك فين يا ريّس، ربنا يقدرنا على فعل الخير ونلحق نوقف معاك قبل ما تتخلع@AlsisiOfficial pic.twitter.com/HYKagmD8CE — Hamad Al-Thani (@hamadalthani77) March 4, 2020

مبادرة محترمة من الحكومة المصرية في تجنيب دخول القطريين لدولة مهددة بالفيروس بشكل كبير وفق الحالات التي يتم اكتشافها بعد العودة منها .. والإجراءات المتبعة من عدة دول في حظر دخول المسافرين منها. شكراً لـ مصر ❤️ https://t.co/X7EdWjioqU — محمد الكواري (@BoArhama) March 4, 2020

السيدر رئيس مجلس الوزراء المحترم د .مصطفى مدبولي :

على قاعدة المعاملة بالمثل نرجو اصدار قرار عدم السماح للمواطنين الكويتيين أو حاملي الجنسية الكويتية بدخول مصر ما لم يكونوا حاملين لشهادة من وزارة الصحة الكويتية بخلوهم من فيروس كوفيدا -19 ( كورونا المستجد ) pic.twitter.com/bt1kUkCEsY — Hamed Ezzeldin (@hamedezzeldin) March 4, 2020

عملا بالمثل..

مصر السيسي تمنع دخول القطريين لأراضيها بسبب كورونا .

“ يا امة ضحكت من جهلها الامم “.

Oh no no no no no no no . pic.twitter.com/IpeWks30Wx — احمد الجهرمي (@ajahrami1) March 4, 2020

يبدو أن الحكومة المصرية مصابة بالزهايمر 😂😅

#مصر قطعت علاقتها مع #قطر في الخامس من يونيو ٢٠١٧ حتى حينه، تضامنًا أو بأمر من #دول_الحصار😅 قطع العلاقات يشمل فرض قيود على دخول المواطنين القطريين إلى مصر بمن فيهم الطلاب والمستثمرين والسياح والمرضى..الخ! ما الجديد في الموضوع؟😅 https://t.co/5H2LwBFbOv — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) March 4, 2020

اكثر المتضررين من غباء وتهور القيادة المصرية هم الشعب المصري .. — فهد العمادي (@fahedalemadi) March 4, 2020

مصريون يسخرون

من ناحية أخرى أثار قرار الحكومة المصرية موجة سخرية واسعة على مواقع تواصل الاجتماعي في مصر، وقال مغردون إنه مكايدة سياسية، بسبب عدم تضمين أي دولة أخرى في القرار.

واستغرب المغردون، عدم معاملة الكويت "بمبدأ المعاملة بالمثل" كما جاء في القرار المصري، رغم صدور قرار كويتي يمنع دخول المصريين، ما لم يقدموا شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

وتخوف آخرون من تأثير القرار على الاقتصاد المصري، مؤكدين أن القرار القطري مبرر بسبب حجم السياحة والتعداد السكاني المصري الكبير، مقارنة بقطر.

وكانت دولة قطر، قد فرضت يوم الأحد، قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من جمهورية مصر العربية عبر نقاط وسيطة.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان له إن القرار يأتي في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد، على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء.

وفي وقت سابق، من يوم الأحد، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني محلي قوله إن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين.

https://twitter.com/amrmero28665735/status/1235212992616321024?ref_src=twsrc%5Etfw

ماتقوم به #مصر تجاه #قطر يعتبر نكته سوداء..

العلاقات مقطوعة من اول يوم الحصار و #كورونا_مصر للتصدير عالميا وليس للاستخدام المحلي https://t.co/UECWvwTat3 — عباس الضالعي (@abbasaldhaleai) March 4, 2020