البث الحي
سياسة

قطريون يعلقون على قرار منعهم من دخول مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
5/3/2020

تفاعل المغردون القطريون مع قرار الحكومة المصرية الذي يقضي بحظر دخولهم إلى الأراضي المصرية في "إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا" وتطبيق مبدأ "المعاملة بالمثل".

وعبر القطريون عن سخريتهم من القرار المصري ووصفوها بالمبادرة المحترمة التي تُجنب القطريين، الدخول لدولة مهددة بالفيروس بشكل كبير، وفق الحالات التي يتم اكتشافها بعد العودة منها.

واستغرب بعض المغردين قرار الحكومة المصرية وتساءلوا عن الجديد فيه بعد إعلان مصر مقاطعة قطر في يونيو/ حزيران عام 2017، والذي شمل فرض قيود على دخول المواطنين القطريين إلى مصر.

وأكد المعلقون على القرار أن أكثر المتضررين من تهور القيادة المصرية هم من الشعب المصري، مشيرين إلى أن قطر لا تعامل المصريين بالمثل والدليل على ذلك، أن أكثر من 300 ألف مصري يعلمون داخل أراضيها.

مصريون يسخرون

من ناحية أخرى أثار قرار الحكومة المصرية موجة سخرية واسعة على مواقع تواصل الاجتماعي في مصر، وقال مغردون إنه مكايدة سياسية، بسبب عدم تضمين أي دولة أخرى في القرار.

واستغرب المغردون، عدم معاملة الكويت "بمبدأ المعاملة بالمثل" كما جاء في القرار المصري، رغم صدور قرار كويتي يمنع دخول المصريين، ما لم يقدموا شهادة تثبت خلوهم من فيروس كورونا.

وتخوف آخرون من تأثير القرار على الاقتصاد المصري، مؤكدين أن القرار القطري مبرر بسبب حجم السياحة والتعداد السكاني المصري الكبير، مقارنة بقطر.

وكانت  دولة قطر،  قد فرضت يوم الأحد، قيودا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من جمهورية مصر العربية عبر نقاط وسيطة.

وقال مكتب الاتصال الحكومي في بيان له إن القرار يأتي في ضوء انتشار وباء كورونا المستجد، على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء.

وفي وقت سابق، من يوم الأحد، نقلت صحيفة القبس الكويتية عن مصدر أمني محلي قوله إن وزارة الداخلية الكويتية أوقفت، إصدار جميع أنواع التأشيرات للمصريين.

https://twitter.com/amrmero28665735/status/1235212992616321024?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل الاجتماعي
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)