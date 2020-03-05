فيسبوك تغلق مكتبها في سياتل بعد إصابة موظف بفيروس كورونا

صرحت شركة فيسبوك اليوم الخميس أن موظفا في مكتبها في ولاية سياتل الأمريكية قد تم تشخيص إصابته بفيروس كورونا، وأن الشركة سوف تغلق المكان حتى التاسع من الشهر الجاري.

ويذكر أن مدينة سياتل في ولاية واشنطن هي الأكثر تأثرا بالفيروس في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت حالات الإصابة أمس الأربعاء لتصل إلى 39 حالة، وارتفعت حالات الوفاة إلى 10، بعد أن كانت 27 حالة إصابة و9 وفيات الثلاثاء، بحسب وزارة الصحة بولاية واشنطن.

وقد حذت شركتا أمازون وميكروسوفت حذو فيسبوك حيث نصحتا موظفيهما بمدينة سياتل بالعمل من المنزل حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد أن أصيب أحد موظفي شركة أمازون بالفيروس يوم الثلاثاء.