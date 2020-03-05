ظهرت عليه الأعراض بعد وصوله بأيام.. مصر تعلن ثالث إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، اكتشاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، داخل مصر لمواطن عائد من صربيا مرورًا بفرنسا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية خالد مجاهد، إن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عامًا عائد من دولة صربيا مرورًا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة.

مجاهد تابع "وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض لكن بعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه علامات بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له وجاءت إيجابية اليوم.

وأضاف "جاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية في التو، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية للحالة بالتعاون مع المنظمة".

وأكد أن الوزارة تقوم حاليًا باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة لهم، مشيرًا إلى أنه باكتشاف هذه الإصابة تصبح هي الحالة الثالثة الإيجابية في مصر لكورونا.

وسجلت الإصابة الأولى لشخص أجنبي كان حاملًا للفيروس، وبعد قضاء 14 يومًا في الحجر الصحي جاءت نتائج التحليل سلبية، أما الحالة الثانية فكانت لشخص أجنبي تم الإعلان عنها يوم الأحد الماضي وتم عزله على الفور وحالته مستقرة الآن، وفق متحدث الصحة المصرية.

وأضاف مجاهد أن الوزارة تواصل رفع درجات الاستعداد القصوى في جميع المنافذ والمطارات على مستوى الجمهورية ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وأودى كورونا بحياة أكثر من 3 آلاف شخص وأصاب عشرات الآلاف حول العالم، وتوسع خارج الصين عربيا، وارتفعت وفياته في إيران وإيطاليا.