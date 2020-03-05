شاهد: طفلة سورية توجه رسالة إلى "عمو أردوغان"

نشرت صحيفة "يني شفق" التركية -عبر حسابها على فيسبوك- مقطع فيديو لطفلة سورية نازحة تؤيد عملية درع الربيع على طريقتها الخاصة.

وأيدت كارمن شعراوي -3 سنوات ونصف- عملية "درع الربيع" بطريقة طريفة، ورددت أهزوجة شعبية تؤيد من خلالها القوات التركية وقوات المعارضة السورية في إدلب.

وقالت الطفلة -ابنة معرة النعمان- في المقطع "دافع يا عمو أردوغان.. دافع عن ديننا دافع.. اضرب النظام والشبيحة بالمسير والمدافع.. وكل واحد بيشكك فيك ولله هو ليس نافع.."

وتقع معرة النعمان جنوب إدلب، وهي المنطقة الساخنة في الصراع بين المعارضة السورية -مدعومة من تركيا- وقوات النظام السوري المدعوم من روسيا، ولم تنجح اتفاقية سوتشي في إبقاء إدلب منطقة خفض تصعيد بين الجانبين.

يذكر أن عملية "درع الربيع" انطلقت بعد مقتل 33 جنديًا تركيًا في إدلب، الجمعة 28 فبراير/شباط الماضي، في غارة شنتها قوات النظام السوري.

وفي تصريحات صحفية، أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن العملية التركية مستمرة بنجاح، لافتا إلى "تحييد أكثر من ألفي فرد تابعين للنظام، وتدمير طائرة مسيرة، وثماني مروحيات، و103 دبابات، منذ انطلاق العملية".