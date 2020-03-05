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سياسة|السعودية

شاهد: خلو صحن المطاف بالحرم المكي بسبب فيروس كورونا

5/3/2020

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع مقاطع فيديو أظهرت خلو صحن المطاف بالحرم المكي مع بدء علميات تعقيم شاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19)

وعبر الكتاب عبر وسم "#منظر_الحرم" الذي تصدر قائمة التداول في السعودية، عن حزنهم للمشاهد التي يرنوها للمرة الأولى في حياتهم.

وقالت وسائل إعلام سعودية، إن السلطات بدأت  عملية تعقيم شاملة للحرم المكي خشية تفشي فيروس كورونا، وقالت إن السلطات قامت بإخلاء صحن المطاف فقط للتعقيم بينما كانت بقية الساحات مفتوحة.

https://twitter.com/Ql979/status/1235562161730174978?ref_src=twsrc%5Etfw

وقررت المملكة تعليق أداء العمرة بسبب المخاوف من تفشي الفيروس، كما أعلنت عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كرونا إلى 5 حالات جاءت جميعها من إيران.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن مصدر مسؤول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه "تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة" وذلك "لأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة".

وأضاف المصدر أنه "سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط".

وأشار إلى أن قرار "تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، يشمل جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به".

كما "تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم".

وأضاف المصدر أن "الإجراءات الاحترازية تشمل إغلاق المسجد القديم في الحرم النبوي الشريف، بما فيه الروضة الشريفة، وغلق مقبرة البقيع".

المصدر : الجزيرة + الجزيرة مباشر
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