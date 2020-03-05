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سياسة

شاهد: حريق هائل في قطاع غزة يوقع قتلى وجرحى

5/3/2020

قال مسؤولون في قطاع الصحة إن عشرة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم وأصيب 57 آخرون اليوم الخميس عندما امتد حريق في مخبز إلى سوق مكتظة في مخيم للاجئين بقطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أربعة أطفال وثلاث نساء من بين القتلى وإن من بين المصابين 35 إصابة بين طفيفة ومتوسطة و22 إصابة بوضع حرج في العنايات المركزة بمستشفيات الشفاء وناصر والأوروبي بقطاع غزة.

وقال شهود إنهم سمعوا انفجارا مصدره المخبز في مخيم النصيرات في وسط القطاع قبل أن يجتاح حريق المخبز وينتشر سريعا للمتاجر المجاورة والمصانع والسيارات المتوقفة في الشارع.

وقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة إن الحريق ناجم عن تسرب للغاز داخل أحد المخابز مما تسبب في انفجار عدد من اسطوانات غاز الطهي.

وهرع عدد كبير من المدنيين لمساعدة رجال الإطفاء على إخماد ألسنة اللهب. وكان الدخان المتصاعد من مخيم اللاجئين مرئيا من على بعد أميال.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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