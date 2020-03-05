شاهد: بوتين وأردوغان يتفقان على وقف إطلاق النار بإدلب

أعلنت روسيا وتركيا الاتفاق على وقف إطلاق النار في منطقة إدلب السورية وإقامة ممر آمن بطول 6 كيلومترات على طول الطريق M4 في شمال سوريا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار في شمال سوريا وحماية المدنيين وإيصال المعونات للنازحين.

وأكد الرئيس الروسي على ضرورة استمرار العمل بمسار أستانة ومخرجاته فيما يتعلق بالوضع في شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن وقف إطلاق النار سيدخل حيز التنفيذ في منتصف الليل وإن تركيا ستعمل مع روسيا لتجعله دائما.

وأضاف أردوغان أن بلاده تحتفظ بحق الرد على أي هجمات من قوات الحكومة السورية في المنطقة.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بوتين وأردوغان اتفقا على وقف جميع الأعمال القتالية على خط التماس في إدلب وإقامة ممر آمن بطول 6 كيلومترات على طول الطريق M4 في شمال سوريا وتسيير دوريات مشتركة على الطريق.