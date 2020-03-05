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سياسة

"خسرنا أموالنا".. مصريون أمام سفارة الكويت لجلب شهادة خلو من كورونا (فيديو)

5/3/2020

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تجمهر عدد من المواطنين المصريين أمام سفارة دولة الكويت بالقاهرة، لاستخراج شهادة تفيد بخلو المسافر من فيروس كورونا المستجد.

وقال شهود عيان إن استخراج الشهادة يعد شرطًا لدخول المصريين إلى الأراضي الكويتية.

وكانت الحكومة الكويتية قررت، في وقت سابق حظر دخول المصريين أو القادمين من مصر، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، لتشترط بعدها تقديم شهادة تثبت خلوهم من المرض.

ووصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في الكويت حتى صباح الخميس، إلى 58 حالة وجميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وقبل يومين أفادت هيئة الطيران المدني الكويتي، خلال بيان، بإجراء فحص طبي للقادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، إلى دولة الكويت، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد .

وما بين مقيم ومغادر، سُجلت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا في دول عدة، جميعها ارتبطت بمصر، مما دفع دولًا مثل قطر والكويت من حظر دخول القادمين من مصر إلى أراضيها.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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