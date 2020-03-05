"خسرنا أموالنا".. مصريون أمام سفارة الكويت لجلب شهادة خلو من كورونا (فيديو)

أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تجمهر عدد من المواطنين المصريين أمام سفارة دولة الكويت بالقاهرة، لاستخراج شهادة تفيد بخلو المسافر من فيروس كورونا المستجد.

وقال شهود عيان إن استخراج الشهادة يعد شرطًا لدخول المصريين إلى الأراضي الكويتية.

وكانت الحكومة الكويتية قررت، في وقت سابق حظر دخول المصريين أو القادمين من مصر، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، لتشترط بعدها تقديم شهادة تثبت خلوهم من المرض.

ووصل إجمالي عدد المصابين بكورونا في الكويت حتى صباح الخميس، إلى 58 حالة وجميعها مرتبطة بالسفر إلى إيران.

تعلن ⁧#وزارة_الصحة⁩ عن تأكيد إصابة حالتين جديدتين ب ⁧#فيروس_كورونا_المستجدّ⁩ COVID19 مرتبطة بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ليصبح الإجمالي 58 حالة pic.twitter.com/Qqb2ArGH4n — وزارة الصحة – الكويت (@KUWAIT_MOH) March 5, 2020

وقبل يومين أفادت هيئة الطيران المدني الكويتي، خلال بيان، بإجراء فحص طبي للقادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان، إلى دولة الكويت، يؤكد خلوهم من فيروس كورونا المستجد .

الطيران المدني : اجراء فحص طبي للقادمين من الفلبين والهند وبنغلاديش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسيريلانكا وجورجيا ولبنان الى دولة الكويت يؤكد خلوهم من

فيروس كورونا المستجد . pic.twitter.com/8aDY6wXkcI — الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) March 3, 2020

وما بين مقيم ومغادر، سُجلت 13 حالة إصابة بفيروس كورونا في دول عدة، جميعها ارتبطت بمصر، مما دفع دولًا مثل قطر والكويت من حظر دخول القادمين من مصر إلى أراضيها.