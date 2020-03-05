الكويت توقف قرارا يطالب المسافرين بتقديم شهادات بخلوهم من كورونا

قالت حكومة الكويت إنها أوقفت قرارا يطالب المسافرين من عشر دول بينها الهند وتركيا ومصر بتقديم شهادات معتمدة من سفارات الكويت في بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي في بيان أنه "نظرا لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بوقف العمل بهذا التعميم".

وقال البيان إن السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.

أ‌)تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بوقف العمل بالتعميم رقم (25) الصادر من الإدارة بتاريخ 3/3/2020 بشأن فرض إجراءات فحص ( PCR) على المسافرين القادمين للبلاد من بعض الدول . — مجلس الوزراء الكويتي (@KuwaitiCM) March 5, 2020

وأصدرت إدارة الطيران الثلاثاء الماضي تعميما يلزم جميع القادمين من الفلبين والهند وبنغلادش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسريلانكا وجورجيا ولبنان، بإجراء فحص "PCR"، يؤكد خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد قبل دخولهم الكويت، بدءا من 8 مارس/ آذار الجاري.

وقالت الإدارة إن المسافرين الذين لن يقدموا تلك الشهادات لن يسمح لهم بدخول الكويت.

وبينما أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء أول مريض بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أعلنت الوزارة عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس ليصل عدد الإصابات إلى 58 حالة، جميعهم قادمون من إيران.