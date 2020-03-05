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سياسة

الكويت توقف قرارا يطالب المسافرين بتقديم شهادات بخلوهم من كورونا

5/3/2020

قالت حكومة الكويت إنها أوقفت قرارا يطالب المسافرين من عشر دول بينها الهند وتركيا ومصر بتقديم شهادات معتمدة من سفارات الكويت في بلادهم بخلوهم من فيروس كورونا.

وذكر مجلس الوزراء الكويتي في بيان أنه "نظرا لتعذر إمكانية تطبيق الإجراءات والفحوصات لأسباب تقنية لا تتوفر لدى بعض الدول، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف الإدارة العامة للطيران المدني بوقف العمل بهذا التعميم".

وقال البيان إن السلطات تعمل على التوصل إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المسافرين والمواطنين.

وأصدرت إدارة الطيران الثلاثاء الماضي تعميما يلزم جميع القادمين من الفلبين والهند وبنغلادش ومصر وسوريا وأذربيجان وتركيا وسريلانكا وجورجيا ولبنان، بإجراء فحص "PCR"، يؤكد خلوهم من فيروس "كورونا" المستجد قبل دخولهم الكويت، بدءا من 8 مارس/ آذار الجاري.

وقالت الإدارة إن المسافرين الذين لن يقدموا تلك الشهادات لن يسمح لهم بدخول الكويت.

وبينما أعلنت وزارة الصحة الكويتية شفاء أول مريض بفيروس كورونا المستجد في البلاد، أعلنت الوزارة عن تسجيل إصابتين جديدتين بالفيروس ليصل عدد الإصابات إلى 58 حالة، جميعهم قادمون من إيران.

المصدر : وكالات
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