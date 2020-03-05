الكونغرس يحذر بعض أعضائه من احتمال إصابتهم بفيروس كورونا.. كيف؟

أخطر المكتب الصحي بالكونغرس بعض الأعضاء يوم الأربعاء في بريد الكتروني باحتمال تعرض بعض الحاضرين لمؤتمر لجنة العلاقات الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) للعدوى بفيروس كورونا.

وجاء في البريد الإلكتروني "إن المكتب الصحي بالكونغرس وصلت لديه مذكرة من أيباك تتعلق بتعرض محتمل لفيروس كورونا فيما يخص الحاضرين لمؤتمر أيباك الأخير في واشنطن العاصمة".

وجاء في مذكرة أيباك أنه قد نما إلى علمهم أن مجموعة من الحاضرين من نيويورك كانوا "على اتصال محتمل قبل المؤتمر بشخص يحمل فيروس كورونا" وقد تم إضافة هذه المجموعة إلى قائمة الحجر الصحي الذاتي.

وكان أندرو كوومو عمدة نيويورك قد أكد في وقت سابق يوم الأربعاء أن عائلة مكونة من أربعة أفراد بالإضافة إلى جار لهم جاءت نتائجهم إيجابية لفيروس كورونا، مما يرفع عدد الحالات المصابة بالولاية إلى 6 على الأقل.