نيوزيلندا.. تهديدات لأحد مسجدي مذبحة كرايستشيرش والشرطة تكثف الحراسة

كثفت الشرطة في نيوزيلندا اليوم الأربعاء، دوريات الحراسة على مسجدين، شهدا مجزرة بعدما ظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لها صلة بأحد المسجدين.

وقالت الشرطة النيوزيلندية، إنها كثفت دوريات الحراسة للمسجدين، قبيل الذكرى الأولى لهجوم أودى بحياة 51 شخصا بعدما ظهرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لها صلة بمسجد النور، أحد المسجدين اللذين شهدا مجزرة العام الماضي.

وقالت الشرطة إنها فتشت أحد العقارات في مدينة كرايستشيرش وحققت مع شاب يبلغ من العمر 19 عاما فيما يتصل بالتهديد المذكور للمسجد.

وكان مسلّح متعصّب من أتباع نظرية تفوّق العرق الأبيض استهدف مسجدين العام الماضي في هجوم وصفته رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن بـ"عمل إرهابي حطّم بلدنا الصغير".

وقالت وسائل الإعلام هناك إن المجتمع المحلي تداول هذا الأسبوع صورة لرجل يقف أمام المسجد مرتديا قناعا ويهدد المصلين، وأوضحت الشرطة أنها علمت بشأن الصورة وأحالتها إلى الرقابة.

وقال جون بريس مأمور شرطة كانتربري في بيان "علمت الشرطة أن عددا من الأشخاص تداولوا صورة يظهر فيها مسجد النور كانت منشورة في الأساس على مواقع التواصل الاجتماعي".

كان المتطرف برينتون تارانت، قد أطلق النار على المصلين في يوم الجمعة بمسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية، فقتل 51 شخصا وجرح العشرات وذلك في مارس/ آذار الماضي.

تارانت كان يحمل أسلحة نصف آلية واستهدف المصلين أثناء صلاة الجمعة في مسجدين بنيوزلندا، وبثّ هجومه عبر فيسبوك على الهواء مباشرة.

ودفع هذا الهجوم الحكومة لتشديد قوانين حيازة السلاح وأثار تساؤلات بشأن صورة البلد كمجتمع كان يعرف بأنه مجتمع سلمي ملتزم بالقانون.

#NewZealand police arrested a 19-year-old man over an 'abhorrent' threat made this week against one of the #Christchurch mosques targeted in a mass shooting last yearhttps://t.co/sNhYELc9dJ

— i24NEWS English (@i24NEWS_EN) March 4, 2020