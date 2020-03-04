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سياسة|مصر

مصر.. تنفيذ حكم الإعدام في الضابط السابق هشام عشماوي

ضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي الذي نفذ فيه حكم الإعدام
ضابط الصاعقة المصري السابق هشام عشماوي الذي نفذ فيه حكم الإعدام
4/3/2020

أعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، اليوم الأربعاء، تنفيذ حكم الإعدام على ضابط الصاعقة السابق هشام عشماوي.

وقال المتحدث عبر فيسبوك "تم صباح اليوم تنفيذ حكم الإعدام على الإرهابي هشام عشماوى"، دون مزيد من التفاصيل، ثم أتبعه بفيديو عدّد فيه جرائم عشماوي.

وقبل 10 أيام، تداولت وسائل إعلام مصرية أنباء تفيد بتنفيذ حكم الإعدام بحق عشماوي، لكن مصادر أمنية نفت صحة هذه الأنباء.

وكانت وسائل الإعلام –بما فيها المقربة من السلطة- قالت حينها إن السلطات نفذت حكم الإعدام بحق عشماوي، قبل أن تتراجع وتحذف الخبر من على مواقعها، كما نشرت وكالة رويترز خبر الإعدام نقلا عن مصادر أمنية مصرية.

وكان القضاء المصري أصدر حكمين نهائيين بإعدام عشماوي لإدانته في القضيتين المعروفتين إعلاميا بـ"الفرافرة، أنصار بيت المقدس الثالثة".

وتتعلق القضية الأولى باتهام عشماوي وآخرين من تنظيم "المرابطون" بمهاجمة نقطة تفتيش أمنية بالفرافرة غرب البلاد في يوليو/تموز 2014، مما أسفر عن مقتل ضابطين و26 مجندا.

وتتعلق الأخرى بثلاثة أحداث هي تفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة ومقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة ومحاولة اغتيال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة.

وفي 29 مايو/أيار 2019، أعلنت القاهرة عن تسلم هشام عشماوي من قوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر التي قيل إنها أوقفت عشماوي بمدينة درنة شرقي ليبيا في أكتوبر/تشرين الأول 2018.

المصدر : الجزيرة مباشر
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