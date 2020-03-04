مصر تحظر دخول القطريين بمبدأ "المعاملة بالمثل" في إطار مواجهة كورونا

أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء حظر دخول القطريين مصر عملاً بمبدأ "المُعاملة بالمثل" اعتبارا من الجمعة السادس من مارس/آذار "حتى إشعار آخر" في إطار التدابير لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء نادر أسعد في بيان إنه "في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، … في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر".

كانت قطر قد فرضت قرارا قبل أيام يحظر دخول القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة في إطار ما قالت إنه إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت قطر تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطنين ومرافقين لهم أجلتهم قطر مؤخرا من إيران حيث يتفشى الفيروس بصورة كبيرة.

وسجلت مصر حالتي إصابة مؤكدة بالفيروس لأجنبيين، فيما أعلنت تايوان وكندا وفرنسا تسجيل حالات إصابة لمواطنين بها بعد قدومهم من الخارج عبر مصر.