البث الحي
سياسة

مصر تحظر دخول القطريين بمبدأ "المعاملة بالمثل" في إطار مواجهة كورونا

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي
4/3/2020

أعلنت الحكومة المصرية الأربعاء حظر دخول القطريين مصر عملاً بمبدأ "المُعاملة بالمثل" اعتبارا من الجمعة السادس من مارس/آذار "حتى إشعار آخر" في إطار التدابير لمواجهة فيروس كورونا.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الوزراء نادر أسعد في بيان إنه "في ضوء ما قررته دولة قطر، من حظر دخول المُسافرين من الحاملين للجنسية المصرية، … في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، فقد تقرر تطبيق مبدأ المُعاملة بالمثل، وحظر دخول المُواطنين القطريين، والقادمين عن طريق نقاط وسيطة، وكذا جميع المُسافرين الحاملين للجنسية القطرية، حتى في حالة حملهم لإقامة سارية في مصر".

كانت قطر قد فرضت قرارا قبل أيام يحظر دخول القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة في إطار ما قالت إنه إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت قطر تسجيل 8 حالات إصابة مؤكدة بالفيروس لمواطنين ومرافقين لهم أجلتهم قطر مؤخرا من إيران حيث يتفشى الفيروس بصورة كبيرة.

وسجلت مصر حالتي إصابة مؤكدة بالفيروس لأجنبيين، فيما أعلنت تايوان وكندا وفرنسا تسجيل حالات إصابة لمواطنين بها بعد قدومهم من الخارج عبر مصر. 

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

السلطات المصرية تعتقل المدير التنفيذي لمنظمة حقوقية بارزة

(فيسبوك)

الخطوط التركية تبدأ شحن لقاحات كورونا لـ400 وجهة حول العالم

طائرات الشحن التركية تبدأ نقل لقاح فيروس كورونا المستجد من الصين إلى أنحاء العالم (رويترز)

بومبيو يصبح أول وزير خارجية أمريكي يزور هضبة الجولان المحتل

بومبيو خلال زيارته للجولان المحتل (رويترز)

انفجار بخط الغاز في شمال سيناء وتنظيم الدولة يعلن مسؤوليته (فيديو)

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

ماكرون يمهل مسلمي فرنسا 15 يوما

العثور على القنصل الفرنسي مشنوقا في المغرب

القنصل العام الفرنسي، دينيس فرنسوا (موافع التواصل)

فرنسا تنتهي من قانون لمكافحة "التطرف الإسلامي".. هذه أهم بنوده

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (روتيرز)

أثناء حضورهما أحد الأفراح.. مصري يوثق لحظات اختيار والدته لزوجته المستقبلية (فيديو)

واصلت الأم بحثها عن زوجة لابنها ثم ظهرت عليها السعادة عندما أبدى موافقة مبدئية على فتاة اختارتها له (مواقع التواصل)