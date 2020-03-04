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سياسة

كورونا.. استياء داخل السعودية بعد رفع أسعار الكمامات 1700%

الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الكمامات أثار غضب السعوديين
الارتفاع المبالغ فيه بأسعار الكمامات أثار غضب السعوديين
4/3/2020

عبر مغردون سعوديون عن استيائهم ورفضهم لاستغلال أزمة فيروس كورونا التي تجتاح المنطقة ورفع أسعار الكمامات الطبية الواقية من الفيروس.

وكانت وسائل إعلام سعودية قالت إنها رصدت ارتفاع أسعار الكمامات بالأسواق بنسبة 1700% ما يؤشر إلى الاستغلال الكبير للأزمة والطلب العالي على الكمامات.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن أحد أشهر الموردين في المملكة، أن "الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وحاليًا تم انقطاع الاستيراد تزامناً مع تفشي كورونا، فيما يتم البيع حاليًا للكميات المحفوظة في المستودعات".

وطالب المغردون عبر وسمي (#كورونا_السعودية) و(#رفع_أسعار_الكمامات)، وزارتي الصحة والتجارة بالمملكة، بوضع حد لاستغلال الحاجة الكبيرة للكمامات الطبية وتحديد أسعارها وإغلاق كل مكان يخالف السعر العام.

https://twitter.com/mufarhalshehri/status/1234837379908804608?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/alserain/status/1234071848956125184?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/fds321/status/1234090285317181441?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع إلكترونية + مواقع التواصل
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