كورونا.. استياء داخل السعودية بعد رفع أسعار الكمامات 1700%

عبر مغردون سعوديون عن استيائهم ورفضهم لاستغلال أزمة فيروس كورونا التي تجتاح المنطقة ورفع أسعار الكمامات الطبية الواقية من الفيروس.

وكانت وسائل إعلام سعودية قالت إنها رصدت ارتفاع أسعار الكمامات بالأسواق بنسبة 1700% ما يؤشر إلى الاستغلال الكبير للأزمة والطلب العالي على الكمامات.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن أحد أشهر الموردين في المملكة، أن "الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وحاليًا تم انقطاع الاستيراد تزامناً مع تفشي كورونا، فيما يتم البيع حاليًا للكميات المحفوظة في المستودعات".

وطالب المغردون عبر وسمي (#كورونا_السعودية) و(#رفع_أسعار_الكمامات)، وزارتي الصحة والتجارة بالمملكة، بوضع حد لاستغلال الحاجة الكبيرة للكمامات الطبية وتحديد أسعارها وإغلاق كل مكان يخالف السعر العام.

https://twitter.com/mufarhalshehri/status/1234837379908804608?ref_src=twsrc%5Etfw

@tfrabiah @SaudiMOH @SaudiMCI @cpaksa هل يعقل ان يصل سعر الكمامات الطبية الى اسعار من نسج الخيال اللي كان ( يباع ب 4 ريال) صار سعره ( ب 20 ريال ) واللي كان سعره (ب20ريال ) صار سعر (ب 90ريال) السؤال هل الوزارة المسؤوله تعرف عن هذه الاسعار ؟

حمى الله بلادنا من كل مكروه.. — علي الحربي (@alialhrbai) March 2, 2020

الصيدليات والمحلات التي تستغل #كورونا برفع أسعار الكمامات والمعقمات او عدم عرضها للبيع ، يجب التعامل معها بحزم مبكر . — عبدالعزيز السويد (@asuwayed) March 3, 2020

زيادة أسعار المنتجات الوقائية مثل الكمامات .. المعقمات وغيره واستغلال الحدث على المستهلك في الوقت الحالي عملٌ غير إنساني فعلاً! اللهم إحفظنا و إحفظ بلادنا من كل شر❤️ #كورونا_السعوديه #كورونا_الجديد — جنى. (@JanaRumaih) March 3, 2020

https://twitter.com/alserain/status/1234071848956125184?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/fds321/status/1234090285317181441?ref_src=twsrc%5Etfw